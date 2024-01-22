Lamborghini лицензировала в MIT органический, быстрозарядный аккумулятор

Lamborghini получила лицензию на патент Массачусетского технологического института (MIT) на недавно созданный органический аккумулятор, который называется TAQ. В перспективе он может дать итальянскому производителю суперкаров большую плотность заряда (меньший вес) и большую скорость зарядки и уменьшенный на 10-15% ценник на одну из самых дорогих деталей электромобиля.

В отличие от литий-ионных аккумуляторов, TAQ является органическим соединением, состоящее преимущественно из углерода. Новый материал не растворяется в двух широко используемых электролитах, а его плотность энергии на 50% выше, чем у одного из наиболее распространенных химических элементов используемого сегодня литий-ионных аккумуляторов — NMC (никель-марганец-кобальт), передает TechCrunch.

TAQ, сокращенно от бис-тетрааминобензохинон (bis-tetraaminobenzoquinone), состоит из углерода, азота, кислорода и водорода, расположенных в ряд из трех соседних шестиугольников. Структура сходна с структурой графита, который сегодня часто используется как анодный материал (положительный полюс). Каждая молекула TAQ притягивается к шести другим с помощью водородных связей, что не так прочны, как другие связи, но достаточны для создания почти плоского листа материала, который можно наслаивать друг на друга с отверстиями, хранящими ионы лития.

Привлекательность TAQ для Lamborghini очевидна: материал удерживает больше энергии, чем действующие химические батареи и заряжается быстрее. Меньшая масса также имеет первостепенное значение для спортивных (собственно для всех) автомобилей.

Батареи, изготовленные из TAQ, также могут быть дешевле. По оценкам исследователей из Массачусетского технологического института стоимость материалов для катода TAQ может быть на треть или вполовину дешевле, чем NMC. Учитывая, что на катоды NMC приходится около половины стоимости материалов литий-ионного аккумулятора, это может снизить нынешнюю стоимость батареи на 10-15%.

Однако фактическая экономия зависит не только от того, какие химические вещества нужны для производства батареи. TAQ наверняка потребует изменений в способе производства аккумуляторов. Производители аккумуляторов, которые построили или планируют построить сотни фабрик по всему миру, не спешат отказываться от миллиардных капитальных затрат. Рынок аккумуляторов переполнен химическими веществами, что обладают огромным потенциалом, но не смогли преодолеть коммерческие барьеры.

Однако геополитика может изменить это уравнение По данным Benchmark Minerals Intelligence, Китай доминирует почти во всех звеньях современной цепочки снабжения катодов. Более трех четвертей готовой катодной продукции производится в этой стране. Она также доминирует в производстве и переработке никеля, кобальта и марганца. Добыча кобальта в значительной степени находится под контролем Китая. Хотя большинство кобальта добывается в Демократической Республике Конго, китайские фирмы владеют многими месторождениями. TAQ не нуждается в этих компонентах и ​​позволит практически любой стране с достаточным технологическим развитием производить катоды для таких аккумуляторов и не зависеть от Китая.

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