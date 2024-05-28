Larian хотела создать Baldur’s Gate 4 — идеи студии не понравились Wizards of the Coast

Один из разработчиков Baldur’s Gate 3 говорит, что Larian хотела сделать четвертую игру серии и продвигала свои идеи, но они не понравились Wizards of the Coast, владельцам D&D. Как известно, после этого Larian объявила, что следующую будет создавать какая-то другая студия. В разговоре с GamesRadar+ режиссер-постановщик Адам Смит рассказал о попытке Larian создать еще одну Baldur’s Gate.

«Для нас у нас не было ничего незавершенного, что мы хотели бы сказать, мы хотели перейти к другим мирам, — сказал Смит о завершении Baldur’s Gate 3. — И мы попытались, мы начали проталкивать идеи относительно Baldur’s Gate 4. Они не взволновали нас, и у нас не стало огня [продолжать] …Было очевидно — мы этого не сделаем. И это здорово работать там, где вам не говорят: «Да, но это заработает нам столько денег, поэтому мы должны это сделать», — отметил Смит.

По его словам, одна из причин создания Baldur’s Gate 3, еще возможность честно сказать: «Это история, о которой мы действительно заботимся». Многие студии часто не имеют полной автономии в работе и подобного выбора.

Постановщик Baldur’s Gate 3 также рассказал об отмененном DLC для игры. Ранее в этом году руководитель студии Larian Свен Винке сообщил, что Larian намеревалась создать дополнение для Baldur’s Gate 3, но отказался от него просто потому, что никто из команды не был увлечен этим. Винке сказал, что сотрудники даже поблагодарили его за отмену DLC.