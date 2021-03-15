Lay’s выпустила расширение для Google Chrome, которое включает субтитры, когда пользователь хрустит чипсами

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Компания Lay’s решила весьма оригинально прорекламировать свой продукт, выпустив расширение для браузера Google Chrome, которое автоматически включает субтитры на YouTube, если услышит, что вы хрустите чипсами. Разработкой расширения Crispy Subtitles from Lay’s занималась студия Bliss Interactive и рекламное агентство Happiness Saigon.

Как заявляют авторы расширения, они записали порядка 178 часов звука хруста чипсами. Благодаря машинному обучению эти данные были обработаны и теперь программа способна распознавать хруст, когда вы смотрите какое-нибудь видео. Для надлежащей работы расширения необходимо предоставить доступ к микрофону вашего компьютера. После этого оно будет автоматически включать субтитры (если они доступны для ролика), как только услышит, что вы решили перекусить чипсами.

У расширения Crispy Subtitles from Lay’s неплохой рейтинг и отзывы в Chrome Web Store. По-видимому, искусственный интеллект действительно научился распознавать хруст чипсов. Напишите в комментариях, заработало ли расширение у вас?

Источник: Analytics Insight