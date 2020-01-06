Lenovo привезла на CES 2020 новинки серии Think: моноблок, мониторы, ноутбуки и беспроводную клавиатуру





В рамках проведения выставки CES 2020 компания Lenovo представила новые устройства бренда Think для работы и мультимедийных развлечений. Среди новинок — компьютер ThinkCentre M90a с интеллектуальной системой защиты данных, эргономичные дисплеи ThinkVision Creator Extreme, T34w-20, P27h-20, T24v-20 с точной передачей цветов. Также компания презентовала обновленные модели ноутбуков ThinkPad X1 Carbon восьмого поколения и X1 YOGA пятого поколения.

Новый моноблочный компьютер ThinkCentre M90a получил процессор Intel Core vPro десятого поколения (будет официально представлен позже), 24-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и динамики с поддержкой Dolby Atmos. Кабели нового устройства интегрированы в эргономичную подставку. К новому ПК можно подключить второй дисплей ThinkVision с тонкими рамками, что обеспечит комфортную работу с фото- и видеоконтентом. Новинка поддерживает режим ожидания для мгновенного доступа к последним сообщениям и аудиотрекам. Комплекс решений ThinkShield призван обеспечить защиту ПК от несанкционированного доступа и кибератак. Программное обеспечение автоматически «размывает» изображение на экране, когда пользователь отворачивается от ПК. Благодаря технологии Privacy Guard (опционально), информация на экране доступна только для авторизированных лиц. Экран сразу блокируется, если ПК идентифицирует посторонних людей. Инфракрасная камера поддерживает Face ID с помощью программы Windows Hello, а специальная шторка ThinkShutter блокирует объектив и защищает пользователя от посторонних глаз.

Новый ThinkVision Creator Extreme — это 27-дюймовый дисплей с поддержкой HDR1000, разработанный для создателей цифрового контента. Реалистичное и насыщенное изображение на мониторе обеспечивают 1152 мини-диодов LED, а динамическое локальное затемнение — 10 368 мини-диодов LED. Монитор воспроизводит 99% палитры DCI-P3 и охватывает 100% цветового пространства sRGB и BT.709. С завода дисплей получил калибровку для рекордной точности цветов. Новинка оснащена интерфейсами HDMI 2.0, DP1.4 и USB 3.1 Type-C 2-го поколения, который обеспечивает передачу до 90 Вт энергии. ThinkVision Creator Extreme также поддерживает технологию Smart Power, которая регулирует подачу электроэнергии и обеспечивает безопасное соединение с гаджетами через разъем USB Type-C.

ThinkVision T34w-20 — это 34-дюймовый монитор с радиусом изгиба 1500 мм, соотношением сторон 21:9 и разрешением Ultra HD (3440×1440 пикселей). Новинка получила порт USB Type-C с передачей 75 ВТ энергии и поддержку технологии Smart Power. Дисплей стоит на эргономичной подставке, которая скрывает все кабели и имеет ряд портов.

Монитор ThinkVision P27h-20 диагональю 27 дюймов с разрешением Quad HD (2560×1440 пикселей) оборудован тонкими рамками и интегрированными динамиками. Порт USB Type-C вместе с технологией Smart Power обеспечивают передачу до 90 Вт энергии, передачу Ethernet, аудио- и видеоконтента. Несколько дисплеев можно объединить между собой с помощью интерфейса DisplayPort. Монитор получил сплошную подставку, которая регулирует дисплей по высоте и может наклоняться в разные стороны.

ThinkVision T24v-20 оборудован инфракрасной камерой с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей). Она обеспечивает авторизацию пользователя с помощью Windows Hello. Для обеспечения возможности проведения конференций пользователям доступны камера, два микрофона и встроенные стереодинамики. Для более приватной беседы можно воспользоваться наушниками, которые подключаются через 3,5-мм аудиопорт. После окончания онлайн-разговора камеру можно прикрыть специальной шторкой ThinkShutter.

Компания Lenovo анонсирует следующие модели ноутбуков бизнес-линейки — ThinkPad X1 Carbon восьмого поколения и ThinkPad X1 YOGA пятого поколения. Устройства протестировали по военным стандартам Министерства обороны США MIL-STD810G. Обновлённая клавиатура включает ряд новых кнопок для доступа к коммуникационным программам через VoIP. Новый ThinkPad X1 Carbon стал частью программы Intel Athena Project.

Ноутбуки ThinkPad X1 получили систему безопасности ThinkShield, которая защищает данные и предотвращает кибератаки. Например, оба ноутбука ThinkPad X1 поддерживают технологию ThinkPad PrivacyGuard, которая защищает информацию на экране от посторонних глаз. Функция ThinkPad PrivacyAlert предупреждает пользователей, что кто-то наблюдает за их экраном. Для защиты информации устройство автоматически включает PrivacyGuard на других дисплеях, подключенных к ноутбуку.

Ещё одной новинкой стала внешняя беспроводная клавиатура ThinkPad TrackPoint Keyboard II. Подключить аксессуар можно через беспроводной адаптер или с помощью Bluetooth 5. Новая клавиатура работает автономно до двух месяцев, а после 15 минут зарядки сможет функционировать до недели. ThinkPad Trackpoint Keyboard II можно подключить к двум и более устройствам с Windows или Android. Кроме того, у клавиатуры есть 6 клавиш для активации для людей с нарушением зрения.