Lenovo представила первую в мире батарею для ноутбуков емкостью 1000 Вт·ч

Lenovo представила новую экспериментальную батарею с кремниевым анодом емкостью 1000 Вт·ч/л.





Устройство предназначено для увеличения времени автономной работы ноутбуков и рабочих станций. Инновационная технология увеличивает плотность энергии более чем на 10% по сравнению с предыдущими поколениями. Аккумулятор ED1000 обеспечивает емкость до 99,9 Вт·ч без необходимости увеличения размеров.

Благодаря этому следующие поколения ноутбуков Lenovo получат значительно большее время автономной работы и более высокую производительность, сохраняя при этом компактный формфактор. Аккумулятор был разработан совместно с Шанхайским университетом Цзяотун. Он устанавливает новый стандарт плотности энергии в портативных вычислительных устройствах.

В Lenovo также анонсировали новое поколение рабочих станций, которое должно быть представлено в рамках конференции NVIDIA GTC 2026 с 16 по 19 марта. Предназначенные для студентов, инженеров и дата-аналитиков, эти устройства обеспечивают чрезвычайную производительность, которая позволяет справляться с такими ресурсоемкими задачами, как CAD, BIM, анализ данных и разработка искусственного интеллекта.





Рабочие станции входят в программу Lenovo Hybrid AI Advantage, которую компания реализует совместно с NVIDIA. Главной целью является ускорение внедрения ИИ, повышение производительности бизнеса и обеспечение быстрой окупаемости инвестиций в разработку продуктов на базе ИИ.

В новую линейку входят ThinkPad P14s Gen 7 — легкая мобильная рабочая станция, которая поддерживает задачи с использованием ИИ, благодаря современным процессорам и GPU. Она предназначена для пользователей, которые нуждаются в производительности в компактном формфакторе.

ThinkPad P16s Gen 5 ориентирована на обычных пользователей, предлагая лучшую производительность и возможности ИИ благодаря топовым процессорам и GPU NVIDIA RTX PRO для рендеринга или моделей агентских ИИ. ThinkPad P1 Gen 9 сочетает высокую производительность с ультратонким корпусом. Он сочетает мощные процессоры с GPU NVIDIA RTX PRO и вычислительные мощности для задач с ИИ.

Десктопный ThinkStation P5 Gen 2 поддерживает до двух видеокарт RTX PRO, позволяя выполнять ресурсоемкие задачи в области ИИ и работать с профессиональными приложениями.

Источник: Interesting Engineering