Lexus показал грядущий электромобиль RZ 450e с необычным рулем

Японский производитель автомобилей премиум-класса представит роскошное переосмысление электрического внедорожника RZ 450e. Ставку сделали на дизайн экстерьера и интерьера, в том числе и противоречивое рулевое колесо с бугелем.

20 апреля Lexus озвучит все подробности о новом RZ 450e, но уже доступны фотографии нового автомобиля. Все детали и окончательные характеристики представят на презентации.

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RZ 450e должен стать прямым конкурентом Audi Q4 e-tron, BMW iX3 и Mercedes EQC. Но Lexus явно хочет привлечь внимание к водительскому месту, подчеркнув на фото использование руля с бугелем. Дизайн рулевого колеса не является оригинальным для Toyota — первой была Tesla Model S Plaid.

Скорей всего Lexus RX будет использовать тот же рецепт, что и bZ4X, поэтому следует ожидать автономии до 450 км и версию 4×4 мощностью до 220 л.с.

Сейчас задача бренда – убедить общественность в преимуществах нового руля. Ключ к пониманию этой конструкции не столько в штурвале, сколько в системе One Motion Grip, которая создает разновидность виртуального управления, способного изменять радиус поворота руля по отношению к колесам. В зависимости от скорости, движение рулевого колеса будет оказывать разное влияние на поворот автомобиля, что обеспечит большую легкость маневрирования на низкой скорости, а также большую стабильность и комфорт на более высоких скоростях.