Consumer Reports не впечатлился решением Tesla c переизобретением (рулевого) колеса в новых автомобилях

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Предваряя выход подробных обзоров по итогам нескольких месяцев тестирования новых автомобилей Tesla, Consumer Reports выпустил отдельный материал, посвященный нашумевшему U-образному штурвалу. Если вкратце: авторитетный американский журнал, занимающийся потребительским тестированием различных товаров, остался не впечатлился новшеством.

Справедливости ради, в Consumer Reports согласились с Илоном Маском, что такой дизайн действительно обеспечивает лучший обзор приборной панели. Но это, пожалуй, единственный положительный момент, отмеченный Consumer Report. Остальная часть материала — сплошная критика.

Yet another round wheel is boring & blocks the screen. FSD in panoramic mode looks way better with a yoke. — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021

В Consumer Reports пожурили Tesla и за саму форму штурвала, назвав ее в целом неудобной, так и за отказ физических кнопок в пользу сенсорных переключателей. Зачастую у водителей при оборотах штурвала происходят случайные нажатия, активирующие поворотники и дворники.

«Вообще отсутствие подрулевых переключателей меня беспокоит даже больше, чем сам руль» Джейк Фишер Старший директор Auto Test

В целом критика Consumer Reports согласуется с замечаниями популярного техноблогера Маркеса Браунли — он еще в июле одним из первых делился впечатлениями о новейшей Tesla Model S Plaid, которая не так давно установила новый рекорд трассы Нюрбургринг.

У знаменитого производителя электромобилей Tesla и авторитетного американского журнала Consumer Reports всегда были непростые отношения. Последний то восхваляет автомобили Tesla и рекомендует к покупке, то критикует и не рекомендует, то снова рекомендует. В апреле Consumer Reports раскритиковала автопилот Tesla за недостаточно эффективную «защиту от дурака», заявив, что его можно «легко» обманом заставить работать без водителя-человека за рулем.

Как бы там ни было, новые Model S и Model X будут предлагаться только со штурвалом — версий с рулем Tesla выпускать не собирается. Компания полностью уверена, что решение со штурвалом вместо руля — единственное правильное. Ранее Илон Маск рассказывал, что Tesla уже работает над более прогрессивным рулевым управлением, но система будет готова к внедрению только через несколько лет. Глава Tesla объясняет такой подход и дизайн недалеким светлым будущим с полноценным автопилотом, в котором людям не придется водить (разве только они сами этого захотят).