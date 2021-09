Consumer Reports не впечатлился решением Tesla c переизобретением (рулевого) колеса в новых автомобилях

Предваряя выход подробных обзоров по итогам нескольких месяцев тестирования новых автомобилей Tesla, Consumer Reports выпустил отдельный материал, посвященный нашумевшему U-образному штурвалу. Если вкратце: авторитетный американский журнал, занимающийся потребительским тестированием различных товаров, остался не впечатлился новшеством.

Справедливости ради, в Consumer Reports согласились с Илоном Маском, что такой дизайн действительно обеспечивает лучший обзор приборной панели. Но это, пожалуй, единственный положительный момент, отмеченный Consumer Report. Остальная часть материала — сплошная критика.

Yet another round wheel is boring & blocks the screen. FSD in panoramic mode looks way better with a yoke.

— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021