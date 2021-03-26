Lexus показал кастомную версию модели IS со встроенным проигрывателем пластинок





Виниловые пластинки продолжают пользоваться большой популярностью даже в цифровую эпоху. Так почему бы не встроить проигрыватель пластинок в автомобиль? Видимо, именно так подумали в Lexus и решили сделать кастомную модель IS Wax Edition. К сожалению, автомобиль выпущен в единичном экземпляре, так что не рассчитывайте, что сможете заказать себе такой у производителя. Разработкой IS Wax Edition Lexus занимался совместно с музыкальной студией SCPS. Также участие в данном проекте принимало издание Pitchfork.

Очевидно, что интеграция проигрывателя пластинок в салон автомобиля это довольно сложная затея. Машина постоянно издает вибрации, источником которых, во многом, является дорожное покрытие (только представьте что будет с проигрывателем и пластинкой на наших дорогах). Кроме того, на компоненты автомобиля постоянно идет воздействие от ускорений, торможений и поворотов.

Тем не менее, SCPS создала кастомный проигрыватель при помощи технологии 3D-печати из углеволокна и алюминия. Он установлен на специальной силиконовой подушке, чтобы амортизировать вибрации и толчки. Шаговый двигатель и тонарм позволяют 12-дюймовой пластинке вращаться без перебоев во время езды на скорости до 130 км/час. Проигрыватель разместили в бардачке — когда вы захотите послушать музыку, он частично выезжает из отсека. Автомобиль также оборудовали премиальной аудиосистемой Mark Levinson, состоящей из 17 динамиков, которая имеет поддержку объемного звука 7.1. Мощность системы — 1800 Вт.

Lexus и Pitchfork также устроили коллаборацию с музыкальными продюсерами Madlib и Kaytranada, которые выпустили совместный сингл для IS Wax Edition.

Источник: Motor1