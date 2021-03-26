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Lexus показал кастомную версию модели IS со встроенным проигрывателем пластинок

Lexus показал кастомную версию модели IS со встроенным проигрывателем пластинок

Lexus показал кастомную версию модели IS со встроенным проигрывателем пластинок


Виниловые пластинки продолжают пользоваться большой популярностью даже в цифровую эпоху. Так почему бы не встроить проигрыватель пластинок в автомобиль? Видимо, именно так подумали в Lexus и решили сделать кастомную модель IS Wax Edition. К сожалению, автомобиль выпущен в единичном экземпляре, так что не рассчитывайте, что сможете заказать себе такой у производителя. Разработкой IS Wax Edition Lexus занимался совместно с музыкальной студией SCPS. Также участие в данном проекте принимало издание Pitchfork.

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Очевидно, что интеграция проигрывателя пластинок в салон автомобиля это довольно сложная затея. Машина постоянно издает вибрации, источником которых, во многом, является дорожное покрытие (только представьте что будет с проигрывателем и пластинкой на наших дорогах). Кроме того, на компоненты автомобиля постоянно идет воздействие от ускорений, торможений и поворотов.

Тем не менее, SCPS создала кастомный проигрыватель при помощи технологии 3D-печати из углеволокна и алюминия. Он установлен на специальной силиконовой подушке, чтобы амортизировать вибрации и толчки. Шаговый двигатель и тонарм позволяют 12-дюймовой пластинке вращаться без перебоев во время езды на скорости до 130 км/час. Проигрыватель разместили в бардачке — когда вы захотите послушать музыку, он частично выезжает из отсека. Автомобиль также оборудовали премиальной аудиосистемой Mark Levinson, состоящей из 17 динамиков, которая имеет поддержку объемного звука 7.1. Мощность системы — 1800 Вт.

Lexus и Pitchfork также устроили коллаборацию с музыкальными продюсерами Madlib и Kaytranada, которые выпустили совместный сингл для IS Wax Edition.

Источник: Motor1

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