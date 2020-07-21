LG анонсировала игровой монитор UltraGear 27GN950 с 4K Nano-IPS панелью, частотой 144 Гц и временем отклика 1 мс





Компания LG подготовила к выпуску новый игровой монитор UltraGear 27GN950, ориентированный на требовательных пользователей.

Данная новинка содержит 27-дюймовую IPS (Nano-IPS) панель с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. При этом заявлена возможность оверклокинга до 160 Гц. Устройство обеспечивает охват 98% цветового пространства DCI-P3. Время отклика матрицы составляет 1 мс. Среди прочих характеристик монитора упоминаются типичная яркость 400 нит, пиковая яркость 600 нит, контрастность 1000:1 и поддержка Vesa DisplayHDR 600. Также сообщается о поддержке технологии G-Sync. Для подключения источников сигнала доступны два порта HDMI 2.0 и один разъём DisplayPort 1.4. Также устройство несёт на борту 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников, вход USB и два выхода USB 3.2. Подставка позволяет регулировать высоту, поворот и наклон дисплея.

Новый игровой монитор LG UltraGear 27GN950 поступит в продажу по рекомендованной розничной цене $800.

Источник: tomshardware