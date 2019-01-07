LG Display показала 88-дюймовый 8K OLED дисплей с интегрированным многоканальным звуком Dolby Atmos

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Компания LG Display привезла на выставку CES 2019 несколько новых дисплеев, в том числе с поддержкой разрешения 8K.

Так, LG покажет посетителям выставки 65-дюймовый OLED с поддержкой разрешения 8K и 65-дюймовый дисплей с более скромным разрешением 4K, но «самым быстрым в мире» временем отклика двигающихся изображений – 3,5 мс. По заверениям LG, это отличный результат, который будет идеальным для игр и динамичных фильмов.

Также был показан 88-дюймовый 8K OLED дисплей на базе технологии Crystal Sound. Его панель способна воспроизводить многоканальное 3.2.2 звуковое сопровождение Dolby Atmos. Таким образом, такое устройство не потребует дополнительного приобретения многоканальной акустической системы. Производитель пока не рассказал о своих планах относительно этого дисплея. Вероятно, он будет использоваться в будущих моделях телевизоров.

Кроме того, был показан прозрачный 12,3-дюймовый OLED дисплей, который может использоваться в системах помощи водителям. В таком же размере представлена и Plastic OLED панель для информационных дисплеев. 27-дюймовый концептуальный дисплей Neo Art представляет собой портативный монитор с интерфейсом USB-C.

LG Display использовала технологию Oxide для изготовления 27-дюймового 4K монитора с рамками толщиной всего 0,11 дюйма (2,8 мм) со всех сторон. Также был показан 13,3-дюймовый 4K дисплей с энергопотреблением всего 2,8 Вт, который предназначен для применения в ноутбуках.

Источник: Engadget