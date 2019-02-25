LG представила флагманские смартфоны V50 ThinQ 5G, G8 ThinQ и G8s ThinQ, каждый из которых интересен по-своему

LG привезла на MWC 2019 свои новые флагманские смартфоны – V50 ThinQ с чехлом со встроенным дисплеем и поддержкой 5G, а также G8 ThinQ и G8s ThinQ с ToF-камерами и экранами Crystal Sound, излучающими звук посредством вибраций.

LG V50 ThinQ является первым смартфоном производителя с поддержкой пятого поколения мобильной связи. Внешне аппарат практически не изменился по сравнению с предыдущей моделью, благодаря тому же 6,4-дюймовому OLED-дисплею FullVision с характерным вырезом. И это в то время, когда другие производители пытаются всячески избавиться от «чёлки» на экране. V50 ThinQ может похвастаться 32-битным Hi-Fi Quad (ЦАП) и защитой в соответствии с военным стандартом MIL-STD 810G.

LG не стала участвовать в гонке складных смартфонов, вместо этого компания решила удивить аксессуаром, который идёт в комплекте с LG V50 ThinQ. Это чехол со встроенным 6,2-дюймовым дисплеем, который подключается к аппарату через POGO-контакты на задней панели. По задумке производителя, двойной экран позволяет использовать устройство в многозадачном режиме, его также можно задействовать в играх в качестве контроллера. Будем считать это своеобразным ответом LG на складные смартфоны Samsung и Huawei.

Что касается LG G8 ThinQ и G8s ThinQ, то дизайн этих смартфонов также не изменился, здесь по-прежнему используется стеклянный корпус, то же расположение датчиков и даже сканер отпечатков пальцев остался на своём месте. Аппараты получили OLED-дисплеи с поддержкой технологии Crystal Sound, которая позволяет использовать их в роли резонирующей поверхности для вывода звука.

Оба устройства поставляются с системой фронтальных 3D-датчиков с технологией Time-of-Flight (ToF). Это позволяет не только разблокировать смартфон по лицу, но и управлять им с помощью различных движений руками в воздухе, например, принимать входящие вызовы, уменьшать / увеличивать громкость или делать снимок экрана. Функция получила название Air Motion.

LG G8 ThinQ и G8s ThinQ по сути идентичны. Незначительные отличия имеются в ёмкости аккумулятора, дисплее и разрешении камер. Кроме того, для некоторых регионов будет доступной версия G8 ThinQ с двойной (вместо тройной) основной камерой.

Характеристики смартфонов следующие:

LG V50 ThinQ

Дисплей: OLED, 6,4 дюйма, соотношение сторон 19,5:9, разрешение QHD+;

Платформа: Snapdragon 855;

Память: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной;

Камеры: основная 16 Мп (F/1.9) + 12 Мп (F/1.5) + 12 Мп (F/2.4), фронтальная 8 Мп + 5 Мп;

Аккумулятор: 4000 мАч;

Система: Android 9.0 Pie.

LG G8 ThinQ

Дисплей: OLED, 6,1 дюйма, соотношение сторон 19,5:9, разрешение 3120×1440 пикселей;

Платформа: Snapdragon 855;

Память: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной;

Камеры: основная 16 Мп (F/1.9) + 12 Мп (F/1.5) + 12 Мп (F/2.4), фронтальная 8 Мп + Z Camera (ToF);

Аккумулятор: 3500 мАч;

Система: Android 9.0 Pie.

LG G8s ThinQ

Дисплей: OLED, 6,2 дюйма, соотношение сторон 18,7:9, разрешение 2248×1080 пикселей;

Платформа: Snapdragon 855;

Память: 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной;

Камеры: основная 13 Мп + 12 Мп + 12 Мп, фронтальная 8 Мп + Z Camera (ToF);

Аккумулятор: 3550 мАч;

Система: Android 9.0 Pie.

LG пока не объявила сроки выхода новых смартфонов в продажу. Их стоимость также пока неизвестна.

Источник: GSM Arena