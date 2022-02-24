lifecell нараховує абонентам 30 хв. для дзвінків на всі номери в Україні і 5 ГБ без додаткової плати

Для того, щоб наші абоненти могли в будь-який момент зв’язатись із рідними та близькими, lifecell нараховує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин для дзвінків на будь-які номери по Україні та 5 ГБ мобільного інтернету. Його можна буде використати протягом 30 днів.

В умовах військової агресії lifecell розуміє, що кожному українцю наразі необхідно залишатись на зв’язку. Тому пріоритетом компанії lifecell є безперервність у наданні послуг мобільного зв’язку. Станом на сьогодні мобільна мережа оператора працює у штатному режимі. В умовах, коли мільйони людей одночасно здійснюють дзвінки, час від часу з’єднання може відбуватись не з першого разу.

Для того, щоб наші абоненти могли в будь-який момент зв’язатись із рідними та близькими, lifecell нараховує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин та 5 ГБ. Його можна буде використати протягом 30 днів.

lifecell працює для України і відчуває відповідальність перед українцями, тому головне завдання оператора зараз – забезпечувати роботу нашої мережі. Ми будемо робити все можливе, щоб надавати послуги зв’язку за будь-яких умов, адже послуги, які надає оператор, можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях.