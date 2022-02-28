lifecell нараховує безкоштовні пакети послуг для тих, хто виїжджає за кордон

Мобільний оператор lifecell нараховує 1 ГБ мобільного інтернету та 10 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні своїм абонентам, які виїхали Польщу, Молдову, Румунію, Угорщину і Словаччину.

Мобільний оператор lifecell нараховує своїм абонентам, які виїхали в Польщу, Молдову, Румунію, Угорщину і Словаччину, 1 ГБ мобільного інтернету й 10 хвилин на дзвінки на будь-які номери в Україні чи країни перебування. Ці послуги можуть бути використані протягом 30 днів після нарахування.

Абоненти, які виїжджають в ці країні, будуть отримувати цей пакет послуг без додаткової плати.

Також з вечора 24.02 lifecell припинив обслуговувати абонентів всіх мобільних операторів Росії та Білорусі. Вони не можуть отримувати й приймати дзвінки, відправляти SMS і користуватися інтернетом.

Раніше lifecell нарахував всім своїм користувачам в Україні 30 хвилин та 5 ГБ. Цей пакет послуг можна використати протягом 30 днів. Після того, як абонент виговорив всі хвилини, включно з додатковим пакетом, йому нараховується ще 60 хвилин для дзвінків на будь-які номери по всій Україні.

lifecell продовжує цілодобово робити все можливе для стабільної роботи мережі, адже послуги, які надає оператор, можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях.