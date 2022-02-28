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lifecell нараховує безкоштовні пакети послуг для тих, хто виїжджає за кордон

lifecell нараховує безкоштовні пакети послуг для тих, хто виїжджає за кордон

lifecell нараховує безкоштовні пакети послуг для тих, хто виїжджає за кордон

Мобільний оператор lifecell нараховує 1 ГБ мобільного інтернету та 10 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні своїм абонентам, які виїхали Польщу, Молдову, Румунію, Угорщину і Словаччину.

Мобільний оператор lifecell нараховує своїм абонентам, які виїхали в Польщу, Молдову, Румунію, Угорщину і Словаччину, 1 ГБ мобільного інтернету й 10 хвилин на дзвінки на будь-які номери в Україні чи країни перебування. Ці послуги можуть бути використані протягом 30 днів після нарахування.

Абоненти, які виїжджають в ці країні, будуть отримувати цей пакет послуг без додаткової плати.

Також з вечора 24.02 lifecell припинив обслуговувати абонентів всіх мобільних операторів Росії та Білорусі. Вони не можуть отримувати й приймати дзвінки, відправляти SMS і користуватися інтернетом.

Раніше lifecell нарахував всім своїм користувачам в Україні 30 хвилин та 5 ГБ. Цей пакет послуг можна використати протягом 30 днів. Після того, як абонент виговорив всі хвилини, включно з додатковим пакетом, йому нараховується ще 60 хвилин для дзвінків на будь-які номери по всій Україні.

lifecell продовжує цілодобово робити все можливе для стабільної роботи мережі, адже послуги, які надає оператор, можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях.


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