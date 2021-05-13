lifecell розширив 4G-покриття до 10745 н.п. з 27,7 млн мешканців та проаналізував дата-трафік (в середньому — 12,4 ГБ на абонента)





Мобільний оператор lifecell розширив покриття швидкісного мобільного інтернету на території країни — станом на кінець квітня до 4G від lifecell було підключено 10 745 населених пунктів, в яких загалом мешкає понад 27,7 млн осіб.

Тільки у квітні мережу lifecell було розширено в 674 населених пунктах України, з них ‒ в 667 н. п. із кількістю мешканців до 5 тис. осіб і в 7 н. п. до 25 тис. осіб в усіх областях країни.

Мобільний оператор також продовжив аналізувати використання трафіку абонентами. Так, у квітні 2021 року споживання 4G-трафіку зросло на 80% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Водночас загальний обсяг використаного дата-трафіку в мережі оператора збільшився на 49% на річній основі.

У квітні середнє використання дата-трафіку на одного дата-абонента становило 12,4 ГБ. Цей показник збільшився на 22% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. В квітні 4G-абоненти збільшили середньомісячне використання мобільного інтернету на 20% — до 10,8 ГБ.

Станом на кінець квітня 2021 року лідерами зі споживання мобільного інтернету були такі населені пункти:

До 5 тис. осіб — Дружба (Ямпільський район Сумської обл.), Батурин (Чернігівська обл.) та Бібрка (Перемишлянський район Львівської обл.);

До 25 тис. осіб — Козятин (Вінницька обл.), Кам’янка (Черкаська обл.) та Здолбунів (Рівненська обл.);

До 50 тис. осіб — Ірпінь, Вишневе та Фастів (Київська обл.);

До 100 тис. осіб — Бровари (Київська обл.), Умань (Черкаська обл.) та Бориспіль (Київська обл.);

До 500 тис. осіб — Чернігів, Вінниця та Черкаси;

Міста-мільйонники — Київ, Одеса та Харків.

Водночас обсяг голосових дзвінків у мережі lifecell незначно зріс — на 3% порівняно з квітнем 2020 року.

У оператора зазначили, що в 2020 році понад 1 млн мешканців різних регіонів України отримали доступ до швидкісного мобільного інтернету lifecell. Наразі доступ до 3G та 4G від lifecell мають уже 77% українців. У 2021 році мобільний оператор обіцяє продовжувати активно працювати над подальшим розширенням покриття, яке дозволить скоротити розрив у доступі до цифрових послуг між невеликими населеними пунктами та містами.

Джерело: lifecell