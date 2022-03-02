lifecell скасовує плату за дзвінки в рф та білорусь та нарахував додаткові хвилини та мегабайти абонентам в Україні та роумінгу

Мобільний оператор lifecell для своїх абонентів в Україні скасовує плату за дзвінки та SMS в росію та білорусь. Таким чином оператор допомагає своїм абонентам розповідати правду про військові дії в Україні, втрати з боку агресора.

Відсьогодні всі дзвінки та SMS в рф та білорусь не тарифікуються та не обмежуються. Мобільний оператор закликає абонентів скористатися безлімітом та інформувати знайомих, друзів та родичів про ті злочини, які вчиняє армія рф на території України. Також у абонентів відтепер є можливість закликати свідомих громадян рф та білорусі не боятися диктаторського режиму своїх країн і виходити на протести.

Мобільний оператор lifecell нарахував військовим, правоохоронцям, медикам і працівникам критичної інфраструктури мобільний інтернет, хвилини для дзвінків на будь-які номери в Україні та SMS.

lifecell нарахував ще 5 ГБ мобільного інтернету для абонентів у роумінгу без додаткової плати. Цей пакет послуг можна буде використати до 31 березня. Він діє в наступних країнах: Австрія, Чехія, Хорватія, Естонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Швеція, Нідерланди, Італія. Оператор продовжує вести переговори і перелік країн буде розширюватися.

Раніше lifecell нарахував всім своїм користувачам в Україні 30 хвилин та 5 ГБ. Цей пакет послуг можна використати протягом 30 днів. Після того, як абонент виговорив всі хвилини, включно з додатковим пакетом, йому нараховується ще 60 хвилин для дзвінків на будь-які номери по всій Україні.

З 24 лютого 2022 року lifecell припинив обслуговувати абонентів всіх мобільних операторів росії та білорусі. Вони не можуть отримувати й приймати дзвінки, відправляти SMS і користуватися інтернетом.

lifecell продовжує цілодобово робити все можливе для стабільної роботи мережі, адже послуги, які надає оператор, можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях.