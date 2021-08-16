lifecell: У 2 кв. 2021 року дохід збільшився на 26% до 2,02 млрд грн, прибуток склав 116 млн грн, абонентська база зросла до 8,4 млн





Оператор мобільного зв’язку lifecell підсумував фінансові та операційні результати діяльності за другий квартал 2021 року. За цей період дохід lifecell збільшився на 26,4% на річній основі до 2,017.8 млн грн (якщо порівнювати з 1,596.3 млн грн у 2 кв. 2020 р.), головним чином завдяки зростанню абонентської бази й отриманню вищого доходу від передачі даних.

Показник EBITDA збільшився на 28,5% на річній основі ― до 1,131.3 млн грн (якщо порівнювати з 880.1 млн грн у 2 кв. 2020 р). У результаті маржа EBITDA в 2 кв. 2020 р. зросла до 56,1% проти з 55,1% в аналогічному періоді 2020 р. Капітальні інвестиції збільшилися на 124.2% ― до 988.1 млн грн проти з 440.8 млн грн у 2 кв. 2020 р.

Фінансові показники lifecell Квартали Півріччя 2 кв. 20 2 кв. 21 Річний

% змін 1 півр. 20 1 півр. 21 Річний

% змін Дохід, млн грн 1,596.3 2,017.8 26.4% 3,176.4 3,917.1 23.3% EBITDA, млн грн 880.1 1,131.3 28.5% 1,678.2 2,208.1 31.6% Маржа EBITDA (%) 55.1% 56.1% 1.0 п.п. 52.8% 56.4% 3.6 п.п. Чистий прибуток / (збиток), млн грн (34.0) 116.0 (441.2%) (184.9) 199.2 (207.7%) Капітальні інвестиції, млн грн 440.8 988.1 124.2% 1,076.0 1,560.6 45.0%

У 2 кв. 2021 р. lifecell зафіксував чистий прибуток розміром 116.0 млн грн, як порівняти з 34.0 млн грн чистого збитку в 2020 р. Активна 3-місячна абонентська база зросла на 10,5% на річній основі — до 8.4 млн (проти 7.6 млн у 2 кв. 2020 р.) здебільшого завдяки регіональним тарифним планам, наповненню пакетів послуг й фокусуванні на утриманні клієнтів.

Активна 3-місячна абонентська база 4G-користувачів зросла на 49% на річній основі й склала 69% від загальної кількості дата-користувачів станом на кінець 2 кв. 2021 р. Збільшення кількості 4G-користувачів сприяло збільшенню споживання дата-трафіку, відповідно, середнє місячне споживання даних на одного користувача в 2 кв. 2021 р. зросло на 25% на річній основі.

Операційні показники lifecell 2 кв. 20 1 кв.

21 2 кв. 21 Річний

% змін Квартальний

% змін Кількість абонентів, млн 8.9 9.2 9.5 6.7% 3.3% Активних (3 місяці) 7.6 8.0 8.4 10.5% 5.0% MOU хвилини (12 місяців) 175.8 177.2 186.8 6.3% 5.4% ARPU (щомісячний дохід на абонента), змішаний, грн 59.7 68.1 71.9 20.4% 5.6% Активних (3 місяці), грн 70.3 78.7 81.9 16.5% 4.1%

У звітному періоді активний 3-місячний ARPU зріс на 16,5% на річній основі й склав 81,9 грн, як порівняти з показником 70,3 грн у 2 кв. 2020 р., переважно завдяки збільшенню споживання даних. Водночас показник активного 12-місячного MoU зріс на 6,3% на річній основі до 186,8 хвилин (проти 175,8 хвилин у 2 кв. 2020 р.).

Оператор lifecell залишився лідером за показником проникнення смартфонів у мережі, який на кінець 2 кв. 2021 р. сягнув 82,3%. Згідно з глобальною стратегією цифрових послуг Turkcell lifecell продовжував приділяти особливу увагу розвитку діджитал-послуг ― зокрема, у 2 кв. 2021 р. оператор представив навчально-розважальну послугу для дітей «Розумники».

Джерело: lifecell