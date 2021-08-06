lifecell: В середньому один 4G-абонент споживає 13 ГБ на місяць, загальний обсяг дата-трафіку зріс на 40%





Оператор мобільного зв’язку lifecell в черговий раз розширив покриття 4G та поділився статистикою використання мобільного інтернету в липні поточного року. Так, цього місяця оператор запустив швидкісний мобільний інтернет у 233 населених пунктах, де загалом проживає 82 тис. українців. До того ж оператор збільшив уже наявне покриття LTE ще в 524 населених пунктах, де загалом проживає 404 тис. осіб.

Компанія продовжила фокусуватися на невеликих населених пунктах. Так, 4G від lifecell з’явився в 232 н. п., де проживає до 5 тис. осіб і в 1 н. п. до 25 тис. осіб. Наявне покриття швидкісного мобільного інтернету було розширено в 513 н. п. із кількістю населення до 5 тис. осіб, 7 н. п. до 25 тис. і 4 н. п. до 50 тис. осіб. Станом на кінець липня 4G-покриття оператора доступне в 12 014 населених пунктах, де мешкає близько 28 млн українців.

Із розгортанням мережі зросло і споживання дата-трафіку. Абоненти lifecell використали минулого місяця на 64% більше 4G-трафіку, як порівняти з аналогічним періодом 2020 року. Загальний обсяг спожитого дата-трафіку зріс на 40% на річній основі. В середньому один абонент lifecell, який користується перевагами швидкісного мобільного інтернету, споживав протягом місяця 13 ГБ.

Населені пункти (за кількістю населення), мешканці яких найактивніше користувалися мобільним інтернетом:

до 5 тис. — м. Новий Калинів Самбірського району Львівської обл.

до 25 тис. — м. Мерефа Харківського району Харківської обл.

до 50 тис. — м. Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської обл.

до 100 тис. — м. Умань Черкаської обл.

до 500 тис. — м. Миколаїв Миколаївської обл.

до 1 млн — м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

Серед міст-мільйонників перше місце посідає Київ , далі вже традиційно йдуть Одеса і Харків.

Джерело: lifecell