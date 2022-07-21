Мобильный оператор lifecell запустил новую акцию «Роуминг-пятерка» для абонентов в Молдове, Германии, Польше, Румынии и Чехии. По условиям акции «Роуминг-пятерка» роумеры могут заказать 5 ГБ мобильного интернета по цене 50 грн в пяти самых распространенных странах вынужденного пребывания украинцев. До конца июля каждый абонент может заказывать по 5 ГБ интернета неограниченное количество раз.

«Роуминг-пятерка» доступна всем абонентам lifecell, которые обслуживаются по условиям индивидуальных тарифных планов (предоплаченных и контрактных).

Оператор lifecell напомнил, что заботится о своих абонентах, вынужденных уехать за границу, и предлагает им акции, чтобы всегда они могли оставаться на связи с близкими и родными людьми.

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Так, благодаря акции «Гигабайты без границ» абоненты, уплатившие/перезаказавшие свой пакет услуг, могут использовать свои тарифные гигабайты в 34 странах так же, как в Украине.

В рамках акции «Входящие звонки без дополнительной платы в роуминге» абоненты lifecell могут принимать входящие звонки в 16 странах Европы без дополнительной платы при уплаченном/перезаказном пакете услуг.

Также, находясь за границей, можно подключить сервис «Роуминг Пазл» и выбрать и сформировать необходимое наполнение пакета услуг (минуты, МБ и SMS).

И еще одно предложение для абонентов lifecell – «Роуминг Онлайн», благодаря которому пользователь может обменивать заказанный объем интернет-трафика на минуты для звонка, если это будет необходимо.

Если абонент не может воспользоваться роуминговыми предложениями и акциями, применяются базовые тарифы на роуминговый интернет в соответствующей стране.

Источник: lifecell