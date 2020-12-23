lifecell запустил собственный музыкальный сервис lifecell music с бесплатным трафиком и абонплатой 99 грн/мес

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Сегодня, 23 декабря 2020 года, украинский оператор мобильной связи lifecell представил многофункциональный сервис lifecell music с бесплатным трафиком для абонентов.

В новом приложении lifecell music абонент получает доступ к фонотеке, которая включает в себя более 10 млн треков украинских и зарубежных исполнителей. На основе предпочтений пользователя приложение составляет персональный список музыкальных композиций для дальнейшего прослушивания. lifecell music также дает возможность загружать треки на устройство и слушать их офлайн. Для любителей радиоэфиров предусмотрена функция «Радио».

По словам оператора, основное преимущество lifecell music для абонентов — это нетарифицируемый трафик во время использования приложения. Сервис lifecell music доступен для загрузки в AppStore (iOS) и Google Play Market (Android).

Стоимость подписки на lifecell music составит 99 грн/30 дней или 3,5 грн/день. В течение года подписка на lifecell music станет доступной в тарифах lifecell по акционной цене: абоненты смогут подключить дисконтные тарифы (семейная и студенческая подписка).

Источник: lifecell