lifecell запустил VoWiFi — голосовые звонки через Wi-Fi вне зоны действия сотовой сети

lifecell сообщил о запуске новой технологии звонков под красноречивым названием Voice over Wi-Fi — она позволяет абонентам совершать голосовые звонки на базе Wi-Fi сети вне зоны действия сотовой сети. В настоящее время новая технология работает в тестовом режиме и служит полезным дополнением к основной технологии передачи голоса VoLTE.

В lifecell отдельно подчеркивают, что первыми внедрили технологию VoWiFi, обойдя других мобильных операторов Украины. Она обеспечит связь с мест, где есть Wi-Fi, однако ограниченная мобильная связь — например, из укрытий, подвальных помещений и цокольных этажей. В этом случае точка доступа Wi-Fi работает как базовая станция оператора.

В настоящее время звонки VoWiFi, тарифицируемые как обычные голосовые вызовы, доступны абонентам lifecell, имеющим современные модели смартфонов Samsung и Xiaomi. Проверить, поддерживает ли смартфон технологию звонков VoWiFi, можно на сайте полный список совместимых моделей. Что интересно, владельцам смартфонов Apple технология VoWiFi недоступна, однако lifecell отмечает, что это временно и скоро список смартфонов будет увеличиваться.

Чтобы звонить по Wi-Fi, смартфон абонента должен поддерживать VoWiFi Calling. Также должны соблюдаться следующие условия:

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наличие карты USIM;

нахождение в зоне покрытия Wi-Fi;

активация функции Wi-Fi Calling на смартфоне

Активация VoLTE/VoWiFi на смартфоне (iOS и Android)

На сайте услуги есть раздел FAQ, где можно найти ответы на все основные вопросы.

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На первый взгляд VoWiFi кажется достаточно полезной технологией, особенно в нынешних условиях, поэтому надеемся, что «Киевстар» и Vodafone не заставят себя подражать lifecell.