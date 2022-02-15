lifecell запустив послугу «Другий номер», яка дозволяє приховувати основний номер в інтернеті. Це коштуватиме 30 грн на 30 днів

15 лютого оператор мобільного зв’язку lifecell повідомив про запуск нової послуги «Другий номер» — його можна використовувати замість основного для продажу товарів на маркетплейсах, заведення тимчасових робочих контактів, акаунтів у соцмережах чи нових знайомств.

«Другий номер» ― послуга, яка допоможе зберегти конфіденційність основного номера телефону. Співрозмовники бачитимуть тільки другий номер під час розмови чи спілкування через SMS і в месенджерах. Наразі вона доступна для абонентів, які обслуговуються за умовами передплати.

Зручність полягає в тому, що для цього номеру не потрібна друга фізична SIM-карта. Двома номерами можна користуватися на SIM-карті основного номера.

Для здійснення дзвінка з другого номеру треба набрати 878 перед кодом оператора. Аналогічно, якщо під час вхідного дзвінка абонент бачить перед кодом оператора 878, це означає, що йому телефонують на другий номер.

Абонент може замовити один тимчасовий номер. Після відключення він перестає бути активним. За бажанням можна увімкнути собі інший тимчасовий номер.

Підключення або відключення «Другого номеру» здійснюється за допомогою спеціального USSD-коду ― *878#. Вартість замовлення послуги становить 30 грн на 30 днів. Після завершення цього терміну абонент може знову оплатити користування послугою на 30 днів або діятиме денна тарифікація в розмірі 1,5 грн. Списання хвилин і SMS за послугою «Другий номер» здійснюється з рахунку основного номера.