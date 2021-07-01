lifecell запустив тарифний план «Домашній Інтернет 4G» з безлімітом на 4G за 150 грн (але треба додатково придбати роутер — власний не підійде)





Оператор мобільного зв’язку lifecell запустив нову пропозицію бездротового домашнього інтернету для міст і невеликих населених пунктів. Завдяки тарифному плану «Домашній Інтернет 4G» абоненти lifecell отримають доступ до майже безлімітного 4G-інтернету (до 9999 ГБ) без обмежень швидкості.

Тарифний план «Домашній Інтернет 4G» призначений для тих, хто працює з дому, користується інтернетом на дачі або активно використовує домашній інтернет для відпочинку та розваг: студентів, співробітників на віддаленій роботі, фрілансерів та інших користувачів мережі. Він також підходить для тих, чиє основне інтернет-з’єднання є ненадійне і потребує резервного підключення.

Вартість тарифного плану «Домашній Інтернет 4G» становить 150 гривень за 4 тижні. При замовленні стартового пакету абоненту необхідно придбати 4G-роутер, який роздаватиме сигнал Wi-Fi на пристрої користувача. Трафік може надаватися лише через роутери, придбані разом зі стартовим пакетом «Домашній Інтернет 4G» (власний маршрутизатор не підійде).

Найдешевший акційний роутер коштує 1249 грн, найдорожчий — 3049 грн:

Таким чином, щоб скористатися пропозицією, потрібно перевірити, чи є у населеному пункті 4G-покриття lifecell; замовити роутер і оплатити вартість пакету послуг тарифного плану; вставити SIM-карту в роутер; почати користуватися тарифом «Домашній Інтернет 4G».

Більше деталей щодо пропозиції «Домашній Інтернет 4G» можна дізнатися за наступним посиланням.

Джерело: lifecell