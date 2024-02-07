lifecell запустил новую линейку бизнес-тарифов — условно безлимитный интернет и полцены для «перебежчиков» MNP

lifecell, не дожидаясь закрытия сделки перепродажи NJJ Capital|+, начал упорядочение и актуализацию тарифов, начав с предложений для бизнеса — 7 февраля самый маленький из «большой тройки» оператор с 9,1 млн абонентов запустил новую линейку из пяти предложений, которая отличается прежде всего увеличенными объемами интернета и скидками для перенесенных номеров (MNP).

Новая линейка для бизнеса представлена пятью тарифами (каждый имеет вариант «послеоплата»): «Бизнес Стартап», «Бизнес Команда», «Бизнес Импульс», «Бизнес Актив», «Бизнес Прогресс». Разница между тарифами, как всегда, в наполнении и цене — от 180 до 900 грн в месяц. Ключевыми преимуществами этих тарифов является услуга «Гигабайты без границ» (интернет в роуминге без доплат) и пакет «лайфселл Плюс» как опция (дополнительные ГБ интернета в Украине и в роуминге, или минуты на другие сети по Украине и других.

Для удобства, ключевые условия сведены в таблице ниже (подробные условия расписаны на сайте):

«Бизнес Стартап», «Бизнес Стартап» послеоплата «Бизнес Команда», «Бизнес Команда» послеоплата «Бизнес Импульс», «Бизнес Импульс» послеоплата «Бизнес Актив», «Бизнес Актив» послеоплата «Бизнес Прогресс», «Бизнес Прогресс» послеоплата Месячная абонплата за пакет услуг, грн. 180 (90 льготная) 280 (140) 350 (175) 550 (275) 900 (450) Дзвінки на lifecell Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено Звонки на другие номера по Украине, мин. 300 400 600 2000 5000 Интернет, ГБ 30 Безлимит Безлимит Безлимит Безлимит SMS по Украине, шт. 100 200 300 400 500 Роуминг без границ 10 ГБ интернета 20 ГБ интернета 30 ГБ интернета 30 ГБ интернета 40 ГБ интернета лайфсел Плюс

(две опции из всего перечня на месячной основе, можно менять раз в

месяц на другие)

10 ГБ интернета

100 мин. на звонки на другие номера по Украине

100 SMS по Украине

MultiSIM Корпоративный

5 ГБ интернета в роуминге

50 мин на международные звонки 50 ГБ интернета

200 мин. на звонки на другие номеры по Украине

200 SMS по Украине

MultiSIM Корпоративный

10 ГБ интернета в роуминге

100 мин на международные звонки

Безмиллит на интернет является условным: после использования первых 60 ГБ (100 ГБ в более дорогих тарифах) на полной скорости включается ограничение 1 Мбит/с — это устоявшаяся практика среди операторов, и не только украинских.

И самое интересное по ценам на новые тарифы, lifecell предлагает бизнесу и существующим абонентам, которые перейдут от «Киевстар» и Vodafone с сохранением номера (услуга MNP), специальную абонплату — 50% полной стоимости на постоянной основе. Новые бизнес-абоненты также могут подключить тариф из новой линейки по специальной цене, но для них скидка будет действовать только первые 6 месяцев, а дальше придется платить полную стоимость. Для сравнения, в конце 2023 года «Киевстар» запустил новую линейку бизнес-тарифов из пяти предложений с абонплатой от 200 до 1000 грн в месяц.

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