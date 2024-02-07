lifecell запустил новую линейку бизнес-тарифов — условно безлимитный интернет и полцены для «перебежчиков» MNP

lifecell, не дожидаясь закрытия сделки перепродажи NJJ Capital|+, начал упорядочение и актуализацию тарифов, начав с предложений для бизнеса — 7 февраля самый маленький из «большой тройки» оператор с 9,1 млн абонентов запустил новую линейку из пяти предложений, которая отличается прежде всего увеличенными объемами интернета и скидками для перенесенных номеров (MNP).
Новая линейка для бизнеса представлена пятью тарифами (каждый имеет вариант «послеоплата»): «Бизнес Стартап», «Бизнес Команда», «Бизнес Импульс», «Бизнес Актив», «Бизнес Прогресс». Разница между тарифами, как всегда, в наполнении и цене — от 180 до 900 грн в месяц. Ключевыми преимуществами этих тарифов является услуга «Гигабайты без границ» (интернет в роуминге без доплат) и пакет «лайфселл Плюс» как опция (дополнительные ГБ интернета в Украине и в роуминге, или минуты на другие сети по Украине и других.
Для удобства, ключевые условия сведены в таблице ниже (подробные условия расписаны на сайте):
|«Бизнес Стартап», «Бизнес Стартап» послеоплата
|«Бизнес Команда», «Бизнес Команда» послеоплата
|«Бизнес Импульс», «Бизнес Импульс» послеоплата
|«Бизнес Актив», «Бизнес Актив» послеоплата
|«Бизнес Прогресс», «Бизнес Прогресс» послеоплата
|Месячная абонплата за пакет услуг, грн.
|180 (90 льготная)
|280 (140)
|350 (175)
|550 (275)
|900 (450)
|Дзвінки на lifecell
|Неограничено
|Неограничено
|Неограничено
|Неограничено
|Неограничено
|Звонки на другие номера по Украине, мин.
|300
|400
|600
|2000
|5000
|Интернет, ГБ
|30
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|SMS по Украине, шт.
|100
|200
|300
|400
|500
|Роуминг без границ
|10 ГБ интернета
|20 ГБ интернета
|30 ГБ интернета
|30 ГБ интернета
|40 ГБ интернета
|лайфсел Плюс
(две опции из всего перечня на месячной основе, можно менять раз в
месяц на другие)
|10 ГБ интернета
100 мин. на звонки на другие номера по Украине
100 SMS по Украине
MultiSIM Корпоративный
5 ГБ интернета в роуминге
50 мин на международные звонки
|50 ГБ интернета
200 мин. на звонки на другие номеры по Украине
200 SMS по Украине
MultiSIM Корпоративный
10 ГБ интернета в роуминге
100 мин на международные звонки
Безмиллит на интернет является условным: после использования первых 60 ГБ (100 ГБ в более дорогих тарифах) на полной скорости включается ограничение 1 Мбит/с — это устоявшаяся практика среди операторов, и не только украинских.
И самое интересное по ценам на новые тарифы, lifecell предлагает бизнесу и существующим абонентам, которые перейдут от «Киевстар» и Vodafone с сохранением номера (услуга MNP), специальную абонплату — 50% полной стоимости на постоянной основе. Новые бизнес-абоненты также могут подключить тариф из новой линейки по специальной цене, но для них скидка будет действовать только первые 6 месяцев, а дальше придется платить полную стоимость. Для сравнения, в конце 2023 года «Киевстар» запустил новую линейку бизнес-тарифов из пяти предложений с абонплатой от 200 до 1000 грн в месяц.
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