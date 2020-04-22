Liki24.com и Uber запустили в Киеве сервис курьерской доставки медикаментов на дом





Компании Liki24.com и Uber объявили о совместном запуске нового сервиса доставки медикаментов для украинцев. Благодаря данному партнерству клиенты сервиса Liki24.com смогут сделать онлайн-заказ безрецептурных лекарств для курьерской доставки, которая будет осуществляться с помощью платформы Uber, новая услуга может помочь до 3000 клиентам в день во время пандемии COVID-19.

В настоящее время пилотный проект работает в Киеве для клиентов Liki24.com, которые размещают заказы через сайт. В дополнение к самовывозу и почтовой доставке, сайт предлагает своим клиентам «курьерскую доставку». Для этой услуги Liki24.com в настоящее время сотрудничает с Uber, поэтому лекарства, медицинские инструменты, косметика и другие немедицинские товары могут быть доставлены клиентам на дом, в медицинские учреждения или в больницы.

После того, как заказ был обработан Liki24.com и передан водителю на платформе Uber, клиент получает SMS с деталями о доставке. Услуга доставки в тот же день стоит 99 грн и занимает не более пары часов. В настоящее время сервис доступен в Киеве круглосуточно и без выходных. Если пилотный проект окажется успешным, партнерство может быть расширено на другие города и услуги.

Кроме того, Uber также присоединится к социальной инициативе сервиса Liki24.com по бесплатной доставке лекарств в медицинские учреждения. Так, для оформления такой доставки пользователю нужно указать номер и адрес больницы, после чего курьеры сервиса соберут все нужные медикаменты из разных аптек по оптимальной цене и передадут на доставку водителю Uber. Бесплатные доставки в больницы будут действовать и после окончания карантина.

Напомним, что ранее сервис поиска и доставки лекарств Liki24.com совместно с Укрпоштой запустил услугу бесплатной доставки безрецептурных медицинских препаратов в регионы.

Источник: Uber