Новости WTF 25.03.2026

Автономный робот-курьер разбил остановку в Чикаго

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Автономний робот-кур'єр розтрощив зупинку в Чикаго

Автономные роботы-курьеры уже рассматриваются как будущая часть городской инфраструктуры. Однако не всегда все идет настолько гладко, как этого хотелось бы.


В Чикаго, например, робот-доставщик разбил автобусную остановку. Инцидент, который попал на камеры, получил широкую огласку. Он вызвал обеспокоенность по поводу безопасности и поведения автономных роботизированных систем по доставке в условиях плотной городской застройки.

Робот Serve Robotics после столкновения со стеклянной автобусной остановкой немного дергается, покрытый осколками стекла, а затем отъезжает в сторону. Жители Чикаго уже обеспокоены тем, что роботы-курьеры заполняют тротуары и создают опасность. Последний инцидент только обостряет это беспокойство. По словам автора публикации в X, представитель Serve позже забрал робота, а работники компании JCDecaux убрали осколки стекла. В Serve Robotics подтвердили инцидент, отметив, что ситуация была урегулирована оперативной группой реагирования.


«Нам известно об инциденте с участием одного из наших роботов в Чикаго. Никто не пострадал, наша команда оперативно отреагировала и убрала последствия, и мы изучаем обстоятельства происшествия, чтобы внести необходимые улучшения. Мы также связались с местными заинтересованными сторонами и намерены непосредственно ответить на все высказанные беспокойства. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно», — говорится в заявлении компании.

По словам критиков, роботы создают препятствия для пешеходов и конкурируют с курьерами-людьми. Других беспокоит большое количество камер на этих автономных роботах и потенциальный сбор данных в общественных местах.

Компании в сфере робототехники Serve и Coco в последние годы расширили свою деятельность в Чикаго, однако встретили значительное сопротивление со стороны местных жителей. В феврале член городского совета Дэниел Ла Спата принял решение запретить использование роботов-доставщиков в своем округе. Данные местного опроса показывают, что более 80% респондентов выступают против роботов-доставщиков в их районах.

По меньшей мере 3 тыс. 600 жителей подписали петицию с требованием ввести общегородской запрет на использование роботов на тротуарах. Роботы-курьеры неоднократно оказывались виновниками различных инцидентов в США. В Майами робот Coco остановился на железнодорожных путях и был сбит приближающимся поездом. В Лос-Анджелесе активисты зафиксировали случаи опрокидывания или вывода из строя роботов в общественных местах.

Ранее мы писали, что исследователи создали скоростного велоробота и обучили его триалу. Между тем Samsung планирует до 2030 года запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ.

Спецпроекты
Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка
Bitget і SlowMist опублікували аналіз нових ризиків, пов’язаних із AI-агентами та їхніми самостійними операціями

Tesla прекращает производство Model S и X, чтобы создавать роботов: прибыль компании упала на 46% в 2025 году

Источник: Interesting Engineering

Популярные новости

arrow left
arrow right
Роботы заменили работников McDonald's в Китае
Робот-ассистент с "глазами" и умный хаб: Lenovo показала два ИИ-концепта для рабочего стола
DLSS 5 посеяла панику среди разработчиков Resident Evil Requiem
Превратит игры в кино: NVIDIA представила DLSS 5
DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p
Как на самом деле работает DLSS 5? Ютубер опубликовал ответы NVIDIA
Microsoft добавит в Windows 11 запросы на разрешения программ "в стиле смартфонов"
Люди не нужны: Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ
Искусственная кожа из графена приблизит тактильные ощущения роботов к человеческим
На воду спустили крупнейший в мире электрический корабль: с 250 тоннами аккумуляторов на 40 МВт⋅ч
Машинное зрение: новый чип для беспилотных авто обнаруживает опасность в 4 раза быстрее людей
Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо
Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто
Владельцы ИИ дата-центров создают в США "теневую сеть" частных электростанций на газе
Новый 3D-принтер печатает электродвигатель одним циклом по 50 центов за "штуку"
Tesla ищет руководителя по строительству завода для производства полупроводников
Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin
Что творится с Glovo? Украинцы жалуются на несогласованные снятия чаевых в 5000-11000 грн
Новый душ Kohler экономит потребление воды до 80%: грязную очищает и использует повторно
Tesla прекращает производство Model S и X, чтобы создавать роботов: прибыль компании упала на 46% в 2025 году
Американцы массово уничтожают камеры наблюдения Flock
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить