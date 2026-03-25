Автономный робот-курьер разбил остановку в Чикаго

Автономные роботы-курьеры уже рассматриваются как будущая часть городской инфраструктуры. Однако не всегда все идет настолько гладко, как этого хотелось бы.





В Чикаго, например, робот-доставщик разбил автобусную остановку. Инцидент, который попал на камеры, получил широкую огласку. Он вызвал обеспокоенность по поводу безопасности и поведения автономных роботизированных систем по доставке в условиях плотной городской застройки.

Робот Serve Robotics после столкновения со стеклянной автобусной остановкой немного дергается, покрытый осколками стекла, а затем отъезжает в сторону. Жители Чикаго уже обеспокоены тем, что роботы-курьеры заполняют тротуары и создают опасность. Последний инцидент только обостряет это беспокойство. По словам автора публикации в X, представитель Serve позже забрал робота, а работники компании JCDecaux убрали осколки стекла. В Serve Robotics подтвердили инцидент, отметив, что ситуация была урегулирована оперативной группой реагирования.





«Нам известно об инциденте с участием одного из наших роботов в Чикаго. Никто не пострадал, наша команда оперативно отреагировала и убрала последствия, и мы изучаем обстоятельства происшествия, чтобы внести необходимые улучшения. Мы также связались с местными заинтересованными сторонами и намерены непосредственно ответить на все высказанные беспокойства. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно», — говорится в заявлении компании.

По словам критиков, роботы создают препятствия для пешеходов и конкурируют с курьерами-людьми. Других беспокоит большое количество камер на этих автономных роботах и потенциальный сбор данных в общественных местах.

Компании в сфере робототехники Serve и Coco в последние годы расширили свою деятельность в Чикаго, однако встретили значительное сопротивление со стороны местных жителей. В феврале член городского совета Дэниел Ла Спата принял решение запретить использование роботов-доставщиков в своем округе. Данные местного опроса показывают, что более 80% респондентов выступают против роботов-доставщиков в их районах.

По меньшей мере 3 тыс. 600 жителей подписали петицию с требованием ввести общегородской запрет на использование роботов на тротуарах. Роботы-курьеры неоднократно оказывались виновниками различных инцидентов в США. В Майами робот Coco остановился на железнодорожных путях и был сбит приближающимся поездом. В Лос-Анджелесе активисты зафиксировали случаи опрокидывания или вывода из строя роботов в общественных местах.

Источник: Interesting Engineering