«Ліс у смартфоні». Гослесагентство запустило «пилот» электронного реестра лесорубочных билетов и онлайн-карту рубки леса





Государственное агентство лесных ресурсов Украины (Гослесагентство) запустило пилотный проект электронного реестра лесорубочных билетов, сообщает пресс-служба правительства.

Пока сервис доступен только в виде веб-версии и работает по адресу LK.UKRFOREST.COM, хотя мобильная версия у него тоже есть — отсюда и лозунг «Ліс у смартфоні». С его помощью любой желающий может легко и оперативно проверить, легально ли ведется вырубка деревьев на конкретном участке леса. В случае выявления нарушений в ведомстве советуют обращаться в полицию или Гослесагентство.

При работе с сайтом на смартфоне должна быть включена геолокация. Это необходимо для автоматического определения точного местоположения и его отображения на карте леса. Ну и интернет, конечно же, тоже должен быть. То есть, да, чтобы все проверить и сообщить о незаконной вырубке леса, обязательно нужно находиться в зоне покрытия сотовой сети оператора.

Одновременно с реестром была запущена онлайн-карта рубки деревьев.

Как отмечалось выше, на данном этапе этот сервис — пилотный проект, охватывающий только три области: Черниговскую, Полтавскую и Ровенскую. По состоянию на 16 октября в реестре есть записи о 27 тыс. выданных разрешений на вырубку леса. Но уже к концу года агентство планирует распространить проект на всю Украину.

Реестр содержит ряд навигационных опций, можно выбрать область, лесхоз, лесничество, квартал и лесной надел, систему и тип рубок, узнать статус и период их проведения. В общем перечне есть раздел «Просмотр», где можно узнать подробные сведения по конкретному лесорубочному билету и участкам, на которых происходит или будет происходить заготовка древесины, а также просмотреть локацию на онлайн-карте.

В планах правительства на ближайшее будущее — запуск реестра билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав. Как сообщается, он уже почти готов.

Источник: КМУ