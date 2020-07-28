Logitech представила беспроводную геймерскую гарнитуру Logitech Pro X Lightspeed, она работает до 20 часов, заряжается с помощью USB-C и стоит $200

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Компания Logitech представила новую геймерскую гарнитуру Logitech Pro X Lightspeed, которая является беспроводной версий представленной в прошлом году модели Logitech Pro X.

Новинка выполнена практически в том же дизайне с использованием алюминия, стали и мягкого наполнителя с анатомическим «эффектом памяти» (Memory Foam), так что владельцам первой версии не понадобится много времени на привыкание. Данные передаются на гарнитуру с помощью технологии Lightspeed на частоте 2,4 ГГц (USB-адаптер входит в комплект поставки). Встроенные батареи заряжаются с помощью комплектного 1,8-метрового кабеля USB A / USB C, при этом полного заряда достаточно для более чем 20 часов работы с радиусом действия до 13 метров.

Гарнитура Logitech Pro X Lightspeed оснащается 50-миллиметровым диффузором PRO-G с неодимовыми магнитами и съемным электретным 6-миллиметровым микрофоном, модель поддерживает объемное звучание DTS 7.1 и фирменную систему улучшения передачи голоса Blue VO!CE. Органы управления пришлось переместить с провода на гарнитуру, так что теперь клавишу Mute, регулятор громкости, кнопку включения, а также разъем USB-C и LED-индикатор придется искать на левой чашке.

Стоимость беспроводной гарнитуры Logitech Pro X Lightspeed в США составляет $199,99, что сразу на $70 дороже стандартной версии Pro X. В Украине модель предварительно ожидается в августе 2020 года.

Источник: The Verge