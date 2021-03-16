Logitech представила наушники G333 с USB-C адаптером в комплекте

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Logitech анонсировала выпуск недорогой модели наушников G333, которая оценивается в $49.99. Это классические внутриканальные проводные наушники, которые подключаются к другим устройствам через 3.5-мм аудиоразъем. Впрочем, компания предусмотрела в комплекте и переходник с 3.5-мм на USB-C, учитывая отсутствие первого во многих гаджетах и возросшую популярность последнего.

В G333 используется плоский кабель длиной 1.2 метра, который не должен сильно запутываться у вас в кармане. Есть встроенный микрофон для использования устройства в качестве гарнитуры. Также наушники имеют небольшой блок управления, позволяющий поставить музыку на паузу, изменить громкость воспроизведения или переключить трек.

За воспроизведение музыки отвечают двойные динамические драйвера (5.8 мм + 9.2 мм). Заявленный частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц, сопротивление — 24 Ом. Logitech G333 предлагаются в трех расцветках: белой, черной и фиолетовой.

Источник: The Verge