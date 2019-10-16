Logitech выпустила беспроводные мышь и клавиатуру для устройств с Chrome OS

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Почти сразу же после анонса ноутбука Pixelbook Go компания Logitech выпустила свои первые устройства Made for Google: портативную беспроводную мышь M355 Portable Wireless Mouse и беспроводную клавиатуру K580 Slim Multi-Device Wireless Keyboard, Chrome OS Edition.

Отличительной особенностью K580 является набор клавиш для быстрого вызова команд Chrome OS, а также специальная клавиша Google Assistant для голосовых запросов. Устройство также получило встроенную подставку для размещения смартфона во время выполнения работы. Кроме того, имеется кнопка, позволяющая переключаться между тремя различными устройствами. Автономность заявлена на уровне 3 лет.

M355 – это мышь начального уровня с базовыми кнопками и резиновым колесом прокрутки. Для подключения к компьютерным устройствам может использоваться беспроводное соединение Bluetooth или собственный USB-приемник Logitech. Мышь работает в автономном режиме 18 месяцев.

Данные новинки уже доступны для покупки. Цена портативной беспроводной мыши Logitech M355 Portable Wireless Mouse составляет $30, а за беспроводную клавиатуру K580 Slim Multi-Device Wireless Keyboard, Chrome OS Edition предстоит заплатить $50.

Источник: Engadget