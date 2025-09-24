Новости Устройства 24.09.2025 comment views icon

Logitech выпустила клавиатуру K980 за $100 с питанием "только от света"



Катерина Даньшина



Logitech випустила клавіатуру K980 за $100 — з живленням "лише від світла"

Logitech Signature Slim Solar+ K980 поставляется без USB-порта для зарядки или сменного аккумулятора и заряжается исключительно от окружающего света — солнца или искусственного освещения.

Клавиатура использует технологию солнечной зарядки Logi LightCharge, которая включает солнечную панель в верхней части устройства и встроенный аккумулятор. По словам компании, последнего хватит на 10 лет, после чего он потребует замены.

Logitech випустила клавіатуру K980 за $100 — з живленням "лише від світла"

При надлежащем освещении для подзарядки хватит 8 часов. Полный заряд позволит устройству проработать 4 месяца в «полной темноте». На самой клавиатуре есть светодиод, который информирует, заряжается ли она в это время.

Размеры клавиатуры: 430,8 мм x 142,9 мм x 20,2 мм; вес достигает 700 г.

Logitech випустила клавіатуру K980 за $100 — з живленням "лише від світла"

K980 имеет довольно стандартное полноразмерное расположение клавиш с цифровым блоком и работает с Windows и macOS. Строка функций предварительно запрограммирована для управления медиа, яркостью экрана и громкостью, хотя можно настроить дополнительные (или вообще их отключить) в приложении Logi Options Plus для Mac или Windows.

Есть и новинка: клавиша запуска ИИ. На ПК с Windows по умолчанию запускается Copilot (ChromeOS стандартно использует Gemini), однако в приложении Logitech клавишу можно перенастроить для открытия ChatGPT или др.

Logitech випустила клавіатуру K980 за $100 — з живленням "лише від світла"

Как отмечает сайт The Register, который опробовал устройство в рабочих условиях, из минусов здесь то, что отсутствует возможность регулировки высоты. Однако со слов Logitech для комфортной печати хватит предложенного «наклона в четыре градуса». Также нет подсветки, индикатора Caps Lock и индикатора уровня заряда батареи (его можно проверить только через приложение); в руках клавиатура «кажется слишком легкой и хрупкой», а клавиши несколько «полые».

Клавиатуры на солнечных батареях не являются чем-то особенно новым. С 2010 года Logitech продает K750, для подключения которой нужен USB-адаптер компании. Вместо этого K980 работает через Bluetooth и предлагает одновременную поддержку трех устройств.

Клавиатура Logitech Signature Slim Solar+ K980 уже доступна для приобретения по цене в $100.

Logitech работает над концептом «вечной» мыши — с платной подпиской на обновления

Источник: Logitech 

