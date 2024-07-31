Logitech работает над концептом «вечной» мыши — с платной подпиской на обновления

Новый гендиректор Logitech Ханнеке Фабер говорит, что компания работает над проектом компьютерной мыши для «бесконечного» использования.

В интервью The Verge Фабер рассказала, что такая мышь «не обязательно очень далекая», а ее «долговечность» обусловлена обновлением программного обеспечения, которое будет поставляться по подписке.

Гендиректор Logitech уже видела концепт, который был «немного тяжелее» типичных моделей.

«… Я не планирую выбрасывать свои часы. Так зачем мне выбрасывать мышь или клавиатуру, если это мышь фантастического качества с хорошим дизайном и программным обеспечением? Вечная мышь — одна из вещей, к которым мы хотели бы прийти», — заявляет Фабер

Собеседник Фабер, главный редактор The Verge Нилай Патель, предположил, что «вечная мышь» может стоить $200. Такая цена значительно выше по сравнению со стандартными моделями, а значит может ограничить аудиторию до профессионалов или энтузиастов.

С другой стороны цена аппаратного обеспечения мыши может быть субсидирована за счет подписки, но клиентов еще придется убедить использовать программу для управления мышью. Необходимость постоянного запуска периферийного ПО может стать неприятным моментом, который «будет съедать ресурсы компьютера». Клиенты, например, уже жаловались на то, что Logitech добавила программу запуска ChatGPT к своим периферийным устройствам.

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