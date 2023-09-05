Новости Устройства 05.09.2023 в 18:12

Logitech выпустила игровую клавиатуру G Pro X TKL Lightspeed ($200) и мышь G Pro X Superlight 2 ($159)

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Logitech выпустила игровую клавиатуру G Pro X TKL Lightspeed ($200) и мышь G Pro X Superlight 2 ($159)

Компания Logitech пополнила свою линейку игровой периферии двумя новыми устройствами: клавиатурой клавиатура G Pro X TKL Lightspeed и мышью G Pro X Superlight 2.

Logitech выпустила игровую клавиатуру G Pro X TKL Lightspeed ($200) и мышь G Pro X Superlight 2 ($159)

Игровая мышь Logitech G Pro X Superlight 2 получила ряд улучшений по сравнению с моделью предыдущего поколения. Она оснащена гибридными переключателями Logitech Lightforce, которые обеспечивают лучшие характеристики скорости, надежности и времени отклика при нажатии. Новый датчик Hero 2 способен отслеживать перемещение со скоростью 500 дюймов в секунду и имеет разрешение до 32 000 точек на дюйм. Конструкция сенсора с двойным массивом позволяет увеличить рабочий диапазон, сохраняя при этом точное отслеживание освещения или наклона мыши. Другие новые функции включают подключение через USB-C, опрос с частотой 2 кГц и время автономной работы до 95 часов. Новинка имеет массу 60 г. Цена Logitech G Pro X Superlight 2 составляет $159.

Logitech выпустила игровую клавиатуру G Pro X TKL Lightspeed ($200) и мышь G Pro X Superlight 2 ($159)

В клавиатуре Logitech G Pro X TKL Lightspeed также есть несколько улучшений по сравнению с предыдущей версией. Пользователям предлагаются программируемые клавиши, RGB-подсветка с LightSync, элементы управления мультимедиа и регулятор громкости. Клавиатура оснащена беспроводной технологией Lightspeed, позволяющей подключать клавиатуру и мышь к одному приемнику. Дополнительно сообщается о возможности управления игровым режимом, подключении через USB-C, Bluetooth или беспроводной приемник. Доступно три типа переключателей: Tactile, Linear, или Clicky. В комплект поставки входит дорожный футляр. Срок службы батареи заявлен до 50 часов. Цена Logitech G Pro X TKL Lightspeed заявлена на уровне $200.

Источник: xda-developers

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