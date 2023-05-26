LTA создает дирижабли для грузовых и пассажирских перевозок, в которые Сергей Брин (соучредитель Google) уже инвестировал более $250 млн.

Bloomberg сообщает, что соучредитель Google Сергей Брин модернизирует давно забытый способ полетов, инвестируя в стартап по производству дирижаблей LTA (тайно созданный еще в 2016 году).

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Первый управляемый аэростат компании Pathfinder 1, построенный в гигантском ангаре в Маунтин-Вью (Калифорния), имеет 122 метра в длину и 20 метров в диаметре. Он выглядит довольно просто снаружи, имея десяток пропеллеров и гондолу, и похож на то, что мы видели на фотографиях, хотя внутри – это механизм из сложного узора труб из углеродного волокна и титановых соединений, которые придают ему структуру и прочность, а также 13 гелевых камер, обеспечивающих подъемную силу.

Жесткий дирижабль такого масштаба не строили с 1930-х годов, и непонятно, почему Брин заинтересовался этой идеей, кроме того, что «они ему просто нравятся».

На сегодня дирижабли как транспорт почти не применяются – за исключением нескольких управляемых аэростатов для развлекательных полетов или рекламы. Воздушный транспорт LTA, по идее миллиардера, в будущем сможет перевозить грузы безопасным для окружающей среды способом и доставлять гуманитарную помощь в зоны стихийного бедствия. Хотя их элитные версии могут стать просто развлечением для состоятельных пассажиров, планирующих путешествовать более экзотическим способом.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg состояние Брина сейчас достигает $105 млрд. По словам работников LTA, которые предпочитали остаться анонимными, он вложил в стартап более $250 млн.

По задумке Брина, дирижабли должны работать на экологически чистых технологиях. В настоящее время пара дизель-генераторов, закрепленных в корпусе дирижабля, направляет энергию к литий-ионным аккумуляторам, запускающим винты. Солнечные панели на верхней части дирижабля обеспечат дополнительную энергию. Pathfinder I полностью оснащен электроприводом, поэтому руль и другие элементы управления являются электронными, в отличие от механических вариантов прошлых времен.

Ранее жесткие дирижабли изготовляли из дерева и металла, но команда LTA потратила годы на разработку более легких и прочных трубок из углеродного волокна, а также деталей и клея, необходимых для правильного их крепления к титановым соединениям. Гелиевые камеры и корпус дирижабля испытали на устойчивость, чтобы найти достаточно прочные и упругие материалы, которые могут выдержать атмосферные колебания и интенсивное солнце.

Pathfinder 1 планируют презентовать в Калифорнии, после чего начнется длинная серия испытаний, прежде чем он сможет подняться в открытое небо. Дирижабль может поднять в воздух 28 тонн и ожидается, что сможет преодолеть до 4 000 км за раз. Следующая 185-метровая версия, которую планирует построить команда, будет иметь лучшие характеристики, а финальный результат, к которому стремится LTA – дирижабль, перевозящий до 200 тонн груза (в 10 раз больше, чем Boeing 737).

Сам Брин сейчас не дает никаких комментариев, а некоторые из 250 работников стартапа называют инвестором его компанию «Bayshore Global», избегая упоминания имени миллиардера.