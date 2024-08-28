Lucid Air Sapphire в композитной броне — самый быстрый в мире бронированный электромобиль с разгоном менее 2 секунд до «сотни»

Обычно бронированные автомобили, это тяжелые транспортные средства с далеко не лучшими показателями динамики. Однако U.S. Armor Group пытается изменить восприятие таких авто, представляя «самый быстрый в мире бронированный автомобиль». Он основан на Lucid Air Sapphire и разработан, чтобы развеять «предубеждения относительно бронированной роскоши».

Речь идет об электромобиле, оснащенном тремя моторами суммарной мощностью 1234 л.с. (920 кВт). Автомобиль имеет систему полного привода. Стандартная модель ускоряется от 0-60 миль/ч (0-96 км/ч) за 1,89 секунды, способна достигать максимальной скорости 330 км/ч и имеет запас автономного хода 687 км (по стандарту EPA).

Опираясь на эту мощную базу, U.S. Armor Group установили легкие баллистические окна, которые могут выдерживать выстрелы из .44 Magnum (револьверный боеприпас высокой мощности с диаметром пули 10,9 мм). Также автомобиль имеет легкую композитную броню, которая «в 10 раз прочнее баллистической стали, но в 5 раз легче».

В результате броня добавляет лишь 175 кг веса. Это примерно эквивалентно двум пассажирам. Таким образом, усиленная защита не должна существенно влиять на динамические показатели автомобиля. Компания заявила, что бронированная модель все еще может развивать максимальную скорость более 322 км/ч.

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Помимо физического бронирования, автомобиль был оснащен «непроницаемым пакетом безопасности интернета/Wi-Fi», который обещает защитить данные от попыток взлома. В компании также заявили, что модель имеет «передовую технологию, которая непрерывно сканирует угрозы поблизости во время транспортировки, собирая информацию из более чем миллиона источников, включая местную полицию и пожарные сканеры».

Цена на бронированную версию начинается от $475 тыс., что почти вдвое больше, чем Air Sapphire. Однако клиенты могут добавить более мощную броню для защиты от гранат, взрывных устройств и мощных винтовок. Клиенты также могут заказать дверные ручки с электрическим разрядом, распылители перцовых баллончиков и скрытые отверстия для оружия.

Источник: carscoops