ЛУН сообщил об объединении с Dobovo. Сервис онлайн-бронирования сменил название на Dobovo by ЛУН





Украинская IT-компания ЛУН.ua, известная в первую очередь как разработчик сервисов по поиску недвижимости расширяет сферу своих интересов. Сооснователь ЛУН Андрей Мима ЛУН.ua сообщил на своей страничке в Facebook об объединении усилий с другой украинской компанией Dobovo, владельцем одноименного сервиса онлайн-бронирования квартир посуточно.

Таким образом, теперь ЛУН.ua — это также поиск квартир посуточно. До этого момента компания предоставляла услуги поиска жилья в аренду, покупки жилья в новых домах и на вторичном рынке.

Что интересно, одновременно Dobovo провела ребрендинг — теперь сервис называется «Dobovo by ЛУН». И хотя все выглядит так, что ЛУН купила Dobovo, первая прямо не говорит о покупке. В то же время неизвестно, на каких именно условиях было заключено «партнерство» и в чем конкретно заключается выгода для Dobovo.

Источник: Facebook