Львовская команда Skeiron создала 3D-тур по Мариупольскому драмтеатру — начало масштабного проекта по созданию 3D-моделей памятников культуры Украины

Виртуальные туры различными локациями, являющиеся яркими свидетельствами последствий русского вторжения, стали важной частью культурного наследия Украины. Очередное видное пополнение в когорте таких проектов — 3D-тур по Мариупольскому драмтеатру, одному из главных символов несокрушимости Украины. Его создала Львовская студия Skeiron, которая диджитализирует объекты культурного наследия и музейные экспонаты.

3D-модель театра доступна в открытом доступе — это часть инициативы #SaveMariupolHeritage с целью создания большего 3D-тура по другим достопримечательностям Мариуполя, который в свою очередь является частью более масштабного проекта #SaveUkrainianHeritage. Судя по описанию, это своеобразный виртуальный музей культурного наследия Украины. Команда Skeiron, опираясь на современные технологии 3D-сканирования, хотя фиксировать состояние памятников культурного наследия Украины, что в будущем поможет максимально точно восстановить их при разрушении, в том числе и в результате атаки российской ракетой.

“Проект #SaveMariupolHeritage – это начало большого проекта о Мариуполе. Сейчас проект представляет 3D-облако точек центральной части города и 3D-тур по Мариупольскому драматическому театру. Этим проектом мы хотим привлечь внимание мира к Мариуполю и продолжить возрождать другие важные архитектурные и исторические достопримечательности города. – комментирует соучредитель студии Skeiron Андрей Гривнак.

Создание трехмерной цифровой модели театра длилось более трех месяцев. Команда использовала передовую технологию фотограммметрии: делали изображения экстерьера и интерьера театра, затем превратили их в 3D-модель с картой глубины. По словам создателей проекта, долгие сроки предопределены, в том числе и нехваткой необходимых подробных данных здания, которые было очень непросто найти в открытых источниках. Фото и видео, искали «по крупицам» чтобы воспроизвести полномасштабную 3D-модель здания.

Стартап Skeiron основали в 2016 году трое одноклассников: Юрий Преподобный, Андрей Гривняк и Владимир Заяц. Ранее львовская команда разработала памятки архитектуры в 3D формате для Google и проект Pocket city AR. В Google поиске доступно более 40 украинских достопримечательностей в 3D, в том числе Доминиканский и Софийский собор.