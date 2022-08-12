«Львовская политехника» открывает новую программу «Беспилотные летательные аппараты», где будут обучать проектировать, производить и эксплуатировать БПЛА

Национальный университет «Львовская политехника» открывают новую учебную программу «Беспилотные летательные аппараты». Студентов будут учить проектировать БПЛА, производить, обслуживать и эксплуатировать их.

Новый образовательный курс запущен совместно с компанией Culver Aviation, которая занимается аэрофотосъемкой и мониторингом земной поверхности с помощью БПЛА собственной разработки. Специалисты компании, являющиеся частью международного холдинга TECHIIA, присоединятся к подготовке студентов.

Направление «Беспилотные летательные аппараты» по специальности № 134 «Авиационная и ракетно-космическая техника» стартует с нового учебного года в Институте механической инженерии и транспорта «Львовской политехники» на кафедре нефтегазовой инженерии и сварки.

Студентов будут готовить по трем направлениям:

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проектирование и производство БПЛА;

обслуживание и эксплуатация БПЛА;

технологии сварки при производстве БПЛА.

Culver Aviation будет делиться со студентами опытом, приглашать их на стажировку на производство и проводить специализированные курсы и тренинги. А также будет учить управлять дронами — студенты смогут овладеть дополнительной профессией и получить сертификат оператора БПЛА.

Кроме того, представители университета обещают, что студенты смогут получить дополнительные компетенции по дистанционному зондированию земли, основам аэрофотосъемки, метеорологии и геодезии.

Процедура поступления состоит из традиционных для абитуриентов этапов. До 23 августа следует зарегистрироваться в электронном кабинете и загрузить документы. При регистрации следует указать:

заведение — Национальный университет «Львовская политехника»;

образовательная степень обучения – «Бакалавр»;

специальность – «Авиационная и ракетно-космическая техника»;

образовательную программу – «Беспилотные летательные аппараты».

До 29 августа будут обнародованы рейтинговые списки тех, кто рекомендован к зачислению по госзаказу, а после 2 сентября — по контракту (стоимость обучения — 17,5 тыс. грн/год). После этого у поступающих будет несколько дней, чтобы подать оригиналы документов.

Источник: DOU, «Львовская политехника»