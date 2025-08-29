Личные данные миллионов американцев оказались под угрозой из-за DOGE

Департамент эффективности правительства (DOGE) администрации Трампа загрузил записи о социальном обеспечении на уязвимый облачный сервер, поставив под угрозу компрометацию личной информации миллионов американцев. Главный офицер по данным Администрации социального обеспечения Чарльз Боргес заявил, что другие высокопоставленные чиновники агентства одобрили решение в июне загрузить «живую копию информации о социальном обеспечении страны в облачную среду, которая обходит надзор», несмотря на то, что Боргес выражал беспокойство.

База данных, известная как Система цифровой идентификации, содержит более 450 миллионов записей со всеми данными, поданными в рамках заявки на социальное обеспечение, включая имя заявителя, место рождения, гражданство и номера социального обеспечения членов их семей, а также другую чувствительную личную и финансовую информацию.

Борхес заявил, что члены DOGE, команды бывших сотрудников Илона Маска, скопировали базу данных на облачный сервер агентства, размещенный на Amazon, «который, очевидно, не имеет независимых средств безопасности», таких, как контроль того, кто получает доступ к данным и как их использует. Отсутствие средств защиты нарушило внутренние средства безопасности агентства и федеральные законы о конфиденциальности

В жалобе отмечается, что любая компрометация или несанкционированный доступ к базе данных будет иметь «катастрофическое влияние» на программу социального обеспечения США. При худшем сценарии придется переиздать номера социального обеспечения всем 450 миллионам американцев. Хотя федеральный судебный запретительный приказ в марте первоначально заблокировал сотрудникам DOGE доступ к национальной базе данных записей социального обеспечения, Верховный суд отменил приказ 6 июня, открыв путь для доступа DOGE.

Источник: TechCrunch