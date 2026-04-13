Новости Игры 13.04.2026

Прорвало спойлеропровод: Индонезия слила финал 007: First Light и других игр

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

До выхода 007: First Light осталось шесть недель — но часть игроков уже знает, чем заканчивается игра IO Interactive. И не потому, что слили разработчики. Дыра в безопасности раскрыла финал На выходных выяснилось, что индонезийский рейтинговый орган IGRS (Indonesian Game Rating System) имел серьезную уязвимость в системе безопасности: видеоматериалы, которые студии присылали частным образом для классификации, оказались в открытом доступе.


VGC подтвердили, что в сети уже циркулирует более часа спойлерного видео из 007: First Light — включая то, что выглядит как финал игры. Тем, кто хочет избежать раскрытия сюжета, стоит уже сейчас выставить фильтры в соцсетях. Пострадали и другие проекты. Среди утечки — неизданные геймплейные материалы Bandai Namco’s Echoes of Aincrad, где, судя по всему, раскрываются ключевые сюжетные моменты.

Кроме того, в утечку попали материалы Ubisoft’s Assassin’s Creed: Black Flag и Konami’s Castlevania: Belmont’s Curse — однако на момент публикации никаких кадров из этих игр в сети не появилось. Отдельно сообщается, что утечка затронула тысячи электронных адресов разработчиков, которые присылали материалы на классификацию.

Самое болезненное — для IO Interactive

Для студии IO Interactive, авторов серии Hitman, ситуация особенно неприятная Как ранее рассказывал ITC, 007: First Light — это нарративная игра-оригин о молодом Джеймсе Бонде: 26-летний агент в исполнении ирландского актера Патрика Гибсона берется за миссию в МИ-6, которая должна принести ему статус 00.


Ставки для студии максимальные — игра является их самым амбициозным проектом, и спойлеры в открытом доступе за шесть недель до релиза 27 мая наносят имиджевый удар. Ситуация тем больнее, что IO Interactive лишь недавно пережили перенос. Студия отложила выход на два месяца — с марта на 27 мая — чтобы довести игру до надлежащего уровня качества. Разработчики отметили, что игра полностью проходная, и дополнительное время требуется для полировки.

Как это вообще произошло

Рейтинговые органы по всему миру получают игровой контент для классификации задолго до выхода — именно для того, чтобы определить возрастное ограничение на основе сцен с ненормативной лексикой, насилием или сексуальным контентом. Предполагается, что все материалы остаются конфиденциальными. Уязвимость IGRS разрушила этот принцип сразу для нескольких крупных издателей. Игра выходит 27 мая на PS5, Xbox Series X|S и PC; версия для Nintendo Switch 2 появится позже летом.

Источник: VGC

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить