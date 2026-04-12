Студия Rockstar Games снова оказалась в центре скандала из-за масштабного взлома внутренних серверов. Согласно отчету Polygon от 12 апреля 2026 года, неизвестные злоумышленники получили доступ к конфиденциальной информации и требуют выкуп.





Это уже не первый случай, когда безопасность игрового гиганта дает сбой. Сообщается, что в руках хакеров оказались фрагменты сырого игрового процесса GTA 6 техническая документация и, вероятно, часть исходного кода.

Ситуация выглядит критической, поскольку нападающие угрожают обнародовать данные, если компания не пойдет на их условия. Представители Rockstar пока воздерживаются от официальных комментариев, однако внутренние источники подтверждают факт утечки.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобные инциденты могут существенно повлиять на график разработки. Исходный код в открытом доступе — это не только репутационный удар, но и угроза для будущей стабильности онлайн-режима игры.





После прошлого громкого взлома компания усилила меры безопасности и даже перевела многих сотрудников на офисный режим работы. Однако, как показывает практика, ни одна система не защищена на сто процентов от целенаправленных атак.

Для фанатов, которые ждут релиз GTA 6, эта новость стала очередным поводом для беспокойства. Любые манипуляции с данными на финальных этапах производства могут привести к очередному переносу даты выхода.

Пока неизвестно, собирается ли материнская компания Take-Two Interactive вести переговоры со злоумышленниками. История показывает, что крупные корпорации чаще привлекают правоохранительные органы, чем платят шантажистам.

Пока ситуация развивается, сообществу советуют быть осторожными с сомнительными ссылками на «новые сливы». Часто под видом эксклюзивных кадров хакеры распространяют вредоносное программное обеспечение.

Источник: Polygon