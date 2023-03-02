MacPaw запускает ClearVPN 2 – бесплатный для украинцев в любой точке мира

Украинские разработчики MacPaw сообщили о запуске ClearVPN 2 — обновленного VPN-решения, не требующего дополнительных технических навыков.

Отмечается, что в ClearVPN 2 разработчики отказались от модели выбора страны, которую используют большинство VPN-решений. Вместо этого созданы Шорткаты. По данным разработчиков, в приложении реализован совершенно новый пользовательский интерфейс, и оставили лишь основные VPN решения, необходимые пользователям в повседневной цифровой жизни:

Онлайн-защита. Функция онлайн защиты бесплатна для пользователей со всего мира. Пользователь может не знать, в каких странах строжайшая политика защиты данных и какие серверы обеспечивают самую быструю скорость. Но ClearVPN 2 знает. Программа анализирует местонахождение пользователя и выбирает лучшие настройки.

Смена страны подключения. Каждый сервер в списке стран, доступный в приложении, безопасен.

Для стриминга. Пользователь можете смотреть украинский видеоконтент из любой точки мира. Чтобы обеспечить лучшую скорость соединения и комфортное использование стримингов, разработчики используют резидентские IP-адреса и P2P-серверы, а не обычные VPN-серверы.

Отмечается, что разработчики расширили список серверов в 40 стран и создали улучшенные алгоритмы, обеспечивающие «молниеносную скорость интернет-соединения».

«Уникальный подход ClearVPN 2 к балансировке серверов всегда выбирает лучший VPN-канал для всех онлайн-запросов. Соединение стабильно и надежно, как наша вера в то, что Украина победит».

Приложение ClearVPN 2 остается полностью бесплатным для украинцев. Для подтверждения своего статуса нужно пройти верификацию через «Дія.Підпис», которая откроет бесплатный доступ к Premium плану ClearVPN 2 независимо от географического расположения.