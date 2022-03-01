Maersk та інші найбільші світові контейнерні перевізники призупиняють доставку в та з РФ

Один з найбільших контейнерних перевізників Ocean Network Express (ONE) призупинив замовлення на доставлення вантажів в Росію та з Росії. Компанія Maersk також розглядає можливість запровадження аналогічних обмежень через санкції, накладені на Росію. Про це повідомляє Reuters.

«Напад Росії на свого сусіда, який Москва вважає «спецоперацією», є найбільшим міждержавним вторгненням у Європі з часів Другої світової війни», — пише Reuters.

ONE припинив приймати замовлення до та з Санкт-Петербурга до подальшого повідомлення «поки ми оцінюємо оперативну доцільність». Також компанія призупинила бронювання замовлень для російського порту Новоросійськ та українського контейнерного порту Одеса.

Німецька компанія Hapag Lloyd ще 24 лютого заявила, що тимчасово призупинила бронювання замовлень для Росії та припинила плавання в Україну.

Найбільший у світі за обсягами контейнерний перевізник MSC заявив, що станом на понеділок він підтримує судноплавство та внутрішні сполучення з Росією «у повній відповідності з заходами міжнародних санкцій». При цьому бронювання дозволених вантажів, пов’язаних з Росією, прийматимуться лише після ретельної перевірки MSC та на умовах передплати. Це розповсюджується на всі імпортні операції, пов’язані з Росією.

Компанія Maersk заявила у понеділок, що уважно стежить за санкціями та обмеженнями, введеними проти Росії, і готується до їх виконання. А вже у вівторок, 1 березня, Maersk вирішила призупинити перевезення до та з Росії. Винятком можуть бути лише продовольчі, медичні та гуманітарні вантажі.

Джерело: reuters