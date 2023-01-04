MagSafe на Android? Беспроводная зарядка Apple станет доступна другим производителям с выходом нового стандарта Qi2

Решение Apple Magsafe представляет собой удобный способ беспроводной зарядки iPhone. Оно основано на стандарте Qi, но дополнено сильными магнитами, которые удерживают зарядную панель на одной линии с задней частью смартфона. Похоже, Apple готова предоставить эту технологию своим конкурентам. Дело в том, что организация Wireless Power Consortium (WPC) работает с Apple над стандартом следующего поколения Qi2 на основе MagSafe.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Во время проведения выставки CES 2023 организация WPC объявила, что следующее поколение стандарта Qi, названное Qi2, было создано с помощью Apple. Новый стандарт направлен на повышение эффективности и функциональной совместимости технологии, поэтому в его основе будет Magnetic Power Profile.

Как поясняет WPC, Magnetic Power Profile по сути работает как Apple MagSafe. В результате аксессуары Qi2 будут идеально сочетаться с устройствами, что повысит энергоэффективность и ускорит зарядку. И поскольку стандарт Qi2 был разработан в сотрудничестве с Apple, он также будет работать с MagSafe по умолчанию.

Новый стандарт Qi2 заменит своего предшественника Qi, как только он станет доступен. Ожидается, что первые сертифицированные устройства и аксессуары Qi2 будут представлены к концу года.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: 9to5mac