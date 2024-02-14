Marvel объявила новую «Фантастическую четверку»: Педро Паскаль – Мистер Фантастик

Marvel Studios перенесла выход нового фильма «Фантастическая четверка» со 2 мая на 25 июля 2025 года, а попутно подтвердила новый актёрский состав картины. При этом подтвердились циркулировавшие ранее слухи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marvel Studios (@marvelstudios)

Перезапуск «Фантастической четверки» станет первым фильмом шестой фазы Кинематографической вселенной Marvel. Главные роли в нем исполнят:

Педро Паскаль ─ Рид Ричардс (Мистер Фантастик)

Ванесса Кирби ─ Сью Шторм (Женщина-невидимка)

Джозеф Квин ─ Джонни Шторм (Человек-факел)

Эбон Мосс-Бакрах ─ Бен Гримм (Существо)

Режиссером нового фильма «Фантастическая четверка» стал Мэтт Шакман, который ранее также срежиссировал сериал «Ванда/Вижн». Сценарий к фильму готовят Джош Фридман, Джефф Каплан и Ян Спрингер.

Источник: deadline

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