Новости Кино 14.02.2024 в 19:33 comment views icon

Marvel объявила новую «Фантастическую четверку»: Педро Паскаль – Мистер Фантастик

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Marvel Studios перенесла выход нового фильма «Фантастическая четверка» со 2 мая на 25 июля 2025 года, а попутно подтвердила новый актёрский состав картины. При этом подтвердились циркулировавшие ранее слухи.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Marvel Studios (@marvelstudios)

Перезапуск «Фантастической четверки» станет первым фильмом шестой фазы Кинематографической вселенной Marvel. Главные роли в нем исполнят:

  • Педро Паскаль ─ Рид Ричардс (Мистер Фантастик)
  • Ванесса Кирби ─ Сью Шторм (Женщина-невидимка)
  • Джозеф Квин ─ Джонни Шторм (Человек-факел)
  • Эбон Мосс-Бакрах ─ Бен Гримм (Существо)

Режиссером нового фильма «Фантастическая четверка» стал Мэтт Шакман, который ранее также срежиссировал сериал «Ванда/Вижн». Сценарий к фильму готовят Джош Фридман, Джефф Каплан и Ян Спрингер.

Источник: deadline

Присоединяйся к конкурса авторов ИТС! Выигрывай крутые призы от наших партнеров Logitech - профессиональный игровой руль и низкопрофильные игровые клавиатуры.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить