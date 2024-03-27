Marvel Rivals — командный шутер в духе Overwatch, но с супергероями и злодеями Marvel

Marvel и NetEase Games анонсировали новую игру Marvel Rivals. Это многопользовательский командный геройский шутер с супергероями и суперзлодеями Вселенной Marvel. В нем две команды из шести героев встретятся на полях сражений, таких как Асгард и Токио 2099, которые разработаны с возможностью разрушения.

Marvel Rivals разрабатывается командой, состоящей из разработчиков, которые работали над франшизами Call of Duty и Battlefield. Игра имеет атмосферу Overwatch, будучи бесплатной игрой с расширяемой линейкой героев и злодеев, но в нее играют от третьего лица. На данный момент подтверждено восемнадцать героев и злодеев: Черная Пантера, Доктор Стрэндж, Грут, Халк, Железный человек, Локи, Луна Сноу, Меджик, Магнето, Богомол, Неймор, Пени Паркер, Енот Ракета, Красная ведьма, Человек-паук, Шторм, Звездный Лорд и Каратель.

По крайней мере за 12 из этих персонажей можно будет играть в предстоящем альфа-тесте. И учитывая огромное население Вселенной Marvel, можно ожидать, что это число возрастет.

Особенностью Marvel Rivals является возможность Team-Up — несколько персонажей могут объединить свои силы для достижения потрясающего эффекта. Например, Грут и Енот Ракета объединяются дуэтом для стрельбы, а Халк может одолжить Тони Старку мощное гамма-излучение, чтобы усилить его оружие.

В трейлере можно видеть различные силы и способности, присущие героям Marvel. Доктор Стрэндж создает порталы, через которые может путешествовать его команда. Локи превращается в других персонажей, получая их сверхспособности. Черная пантера вызывает гигантскую версию Баста, чтобы разгромить врагов.

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Геймдиректор Marvel Rivals Тадеус Сассер рассказал, что герои и злодеи в игре будут иметь ряд сил, а персонажи не будут привязаны к определенным классовым ролям. Но будет что-то вроде категорий, таких как танк, дамагер и поддержка, чтобы помочь игрокам понять, что будет делать конкретный герой.

Разработчики называют Marvel Rivals шутером из-за стиля игры, однако в ней будет сочетание стилей боя на расстоянии, ближнего боя и рукопашного боя.

«Зачем такому герою, как Халк, давать пистолет?», ─ говорит Сассер.

Сейчас разработчики совершенствуют некоторые правила игры, в частности относительно выбора персонажей и ограничений, которые будут применяться к командам. Детали относительно игровых режимов появятся вскоре. В мае планируется запустить альфа-тест игры. Marvel Rivals выйдет на ПК, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Источник: polygon

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