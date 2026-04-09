Дэдпул в платье и битва за Манхэттен: Marvel Rivals получила большое апрельское обновление

Что нового в апрельском обновлении Marvel Rivals? / Gamerant

NetEase продолжает насыщать свой супергеройский шутер контентом, представив два последовательных патча. Пока игроки привыкают к футуристическим пейзажам новой карты, Дэдпул решил сменить привычное трико на весьма экстравагантный образ, который уже стал виральным в соцсетях.


Центральная новостьпоявление карты «Нижний Манхэттен». По сюжету, из-за временной аномалии штаб-квартира корпорации Alchemax из будущего (2099 год) материализовалась прямо посреди современного Нью-Йорка. Это создало уникальный вертикальный геймплей, где хай-тек архитектура смешалась с привычными улицами. К тому же разработчики добавили интересную деталь: на Таймс-сквер прямо во время матчей теперь транслируют сериал Чудо-человек что делает мир игры максимально живым.

Технически патч закрыл несколько болезненных вопросов баланса. Исправлены баги с лечением Галка и ошибка, из-за которой ульта Соколиного Глаза не наносила урон иллюзиям Белой Лисы. Также разработчики ограничили «креативность» Акулы Джеффа: теперь он не может с помощью эмодзи затягивать врагов в зону респавна для мгновенного убийства. Для тех, кто следит за целью, обновленный список героев для Манхэттена уже показывает преимущество персонажей с высокой мобильностью.

Самой обсуждаемой частью обновления стали косметические наборы. Дэдпул получил скин «Maid-Pool» (костюм горничной), а Акула Джефф — соответствующий набор «Maid to Chomp». Это вызвало волну обсуждений относительно монетизации и стилистики Marvel Rivals, но онлайн игры лишь подтверждает, что аудитории по душе такой юмор. Кроме этого, новые образы получили Железный Кулак и Невидимая Леди.


Источник: Gamerant

