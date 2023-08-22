Новости Игры 22.08.2023 в 14:32

Марио впервые за почти 30 лет сменит голос — Чарльз Мартине больше не будет озвучивать персонажа

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Чарльз Мартине, даривший свой голос Марио более 25 лет, больше не будет озвучивать культового персонажа. Мартине озвучивает персонажа с 90-х годов, появляясь в основных играх про Марио, таких как Super Mario 64, Super Mario Odyssey и Super Mario Galaxy, а также в бесчисленных спин-оффах.

«Сейчас Чарльз переходит на совершенно новую роль Амбассадора Марио. С этим новым переходом он отойдет от записи голосов персонажей для наших игр», — говорится в заявлении Nintendo. «Для нас было честью работать с Чарльзом, помогая вдохнуть жизнь в Марио на протяжении стольких лет, и мы хотим поблагодарить его и воздать ему должное».

Первые предположения о том, что Чарльз Мартине прекратил озвучивание Марио, появились после демонстрации рекламных материалов игры Super Mario Bros. Wonder. Тогда голос Марио звучал немного иначе. В электронном письме Nintendo подтвердила, что Мартине не озвучивает Марио в этой игре. Напомним, ее релиз запланирован на 20 октября. Также Мартине не принимал участия в озвучивании Марио в фильме Super Mario Bros. Movie, вышедшем ранее в этом году.

Источник: The Verge

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