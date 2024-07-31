Массового вымирания не будет: на Луне хотят создать банк с генетическим материалом с Земли

Идея заключается в использовании естественно холодных участков Луны для сохранения генетического материала исчезающих видов.

Мэри Хагедорн (Mary Hagedorn), главный автор исследования из Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии сохранения, объяснила, что идея возникла из желания защитить виды, которые нуждаются в криоконсервации, в пассивном биорепозитории, подобном Всемирному хранилищу семян на Шпицбергене.

Исследователи предлагают использовать постоянно затененные регионы (PSRs) Луны для создания биорепозитория. Эти участки, защищенные от солнечного света глубокими кратерами, являются одними из самых холодных мест в Солнечной системе с температурами до -196°C.

Процесс предусматривает криогенное хранение образцов на Земле, их размещение в контейнерах с защитой от радиации и транспортировку на Луну. На месте контейнеры будут размещены в PSRs и закопаны под двумя метрами лунного грунта.

Реализация проекта сталкивается с многочисленными вызовами, в частности сложностью работы людей и роботов при экстремально низких температурах. Альтернативным решением может стать использование будущих технологий лунного цемента для защиты контейнеров.

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Ученые начинают с малого, сосредотачиваясь на сохранении образцов кожи с фибробластами рыбки Starry Goby. Более 100 особей этого вида используют для разработки протоколов криоконсервации для лунного биорепозитория.

В будущем сохраненные клетки потенциально могут использовать для клонирования новых организмов в случае вымирания видов на Земле. Хагедорн подчеркивает, что это один из немногих проектов, который использует космос для защиты и биобезопасности экосистем Земли.

Эта концепция подробно описана в журнале BioScience.

Источник: Interestingengineering