Куда ты, Луна? От Земли «убегает» естественный спутник и это влияет на нас не лучшим образом

Исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне в США обнаружили, что Луна постепенно удаляется от Земли, что приводит к медленному увеличению продолжительности земных суток.

Команда ученых сосредоточила свое внимание на изучении горных пород возрастом 90 миллионов лет. Это позволило им проанализировать взаимодействие Земли и Луны, которое происходило 1,4 миллиарда лет назад.

Результаты исследования показали, что Луна удаляется от Земли со скоростью 3,82 сантиметра в год. По прогнозам ученых, через 200 миллионов лет это приведет к тому, что продолжительность земных суток увеличится до 25 часов.

Стивен Мейерс (Stephen Meyers), профессор геонауки Висконсинского университета в Мэдисоне, объясняет это явление:

«Когда Луна удаляется, Земля ведет себя как фигурист, который замедляется, разводя руки в стороны».

Исследование имеет важное значение для развития геологии.

«Одним из наших стремлений было использование астрохронологии для определения времени в древнейшем прошлом, чтобы разработать очень древние геологические шкалы времени», — добавляет профессор Мейерс.

Ученые планируют применить этот метод для изучения горных пород возрастом в миллиарды лет, чтобы лучше понять древние геологические процессы и сравнить их с современными.

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Интересно, что недавно сделали еще одно важное открытие, связанное с Луной. Группа исследователей впервые зафиксировала наличие огромной пещеры на спутнике Земли Глубиной не менее 100 метров, она может стать идеальным местом для создания постоянной базы человечества на Луне.

Источник: Msn