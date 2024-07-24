Куда ты, Луна? От Земли «убегает» естественный спутник и это влияет на нас не лучшим образом

Исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне в США обнаружили, что Луна постепенно удаляется от Земли, что приводит к медленному увеличению продолжительности земных суток.
Команда ученых сосредоточила свое внимание на изучении горных пород возрастом 90 миллионов лет. Это позволило им проанализировать взаимодействие Земли и Луны, которое происходило 1,4 миллиарда лет назад.
Результаты исследования показали, что Луна удаляется от Земли со скоростью 3,82 сантиметра в год. По прогнозам ученых, через 200 миллионов лет это приведет к тому, что продолжительность земных суток увеличится до 25 часов.
Стивен Мейерс (Stephen Meyers), профессор геонауки Висконсинского университета в Мэдисоне, объясняет это явление:
«Когда Луна удаляется, Земля ведет себя как фигурист, который замедляется, разводя руки в стороны».
Исследование имеет важное значение для развития геологии.
«Одним из наших стремлений было использование астрохронологии для определения времени в древнейшем прошлом, чтобы разработать очень древние геологические шкалы времени», — добавляет профессор Мейерс.
Ученые планируют применить этот метод для изучения горных пород возрастом в миллиарды лет, чтобы лучше понять древние геологические процессы и сравнить их с современными.
Интересно, что недавно сделали еще одно важное открытие, связанное с Луной. Группа исследователей впервые зафиксировала наличие огромной пещеры на спутнике Земли Глубиной не менее 100 метров, она может стать идеальным местом для создания постоянной базы человечества на Луне.
На Луне нашли 100-метровую пещеру, которая может стать домом для людей
Источник: Msn
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