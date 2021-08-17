MasterCard откажется от магнитных полос на картах к 2033 году





Международная платежная система Mastercard объявила об отказе от магнитных полос в кредитных и дебетовых картах. Она решила перейти на более безопасные и удобные альтернативы, такие как контактные и бесконтактные чипы.

Mastercard отдельно отмечает, что первой среди платежных систем решилась отказаться от технологии, которая восходит к 1960-м годам. Напомним, использовать магнитную полосу на картах для хранения информации придумала американская компания IBM. Свое решение Mastercard аргументирует тем, что на сегодня 86% личных операций с карточками предполагают использование чипов EMV. Они требуют ввода пин-кода при проведении платежа через терминал. Даже в США, где исторически карты EMV были менее распространены, чем в остальном мире, осталось всего 11% сторонников магнитной ленты.

Переход будет проводиться поэтапно. В Европе переход на карты только с чипом начнется раньше — в 2024 году, а в США — в 2027 году. С 2029 года Mastercard перестанет выпускать карты с магнитными полосами, а к 2033 году они полностью исчезнут с кредитных и дебетовых карт Mastercard.